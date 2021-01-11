【好人好事】不忍見露宿者嚴寒下穿短褲　好心人淘寶買200條褲捐贈予銀杏館

▲ 有好心人不忍見露宿者嚴寒下穿短褲，於淘寶買200條褲捐贈予銀杏館。

寒流襲港，本港近日氣溫錄得10度以下低溫，但對於露宿者或基層弱勢社群來說，禦寒衣服、長褲或厚棉被是奢侈品。眼見有露宿者在寒風刺骨的街頭只穿單薄T恤及短褲的新聞，好心人Debby立刻致電銀杏館，問及最需要物資，最終發現露宿者需要長褲，便決定與朋友合資購買200條防風防水的長褲，捐贈予銀杏館，再分發給有需要的基層人士，她開心地說，「可以滿足我的購買慾外，可以幫助人的那份喜悅，真的好開心。」

▲ Debby稱是淘寶生涯中最有意義的一次。（截圖）

望能感染有心人幫助弱勢社群

好心人Debby在Facebook群組「淘寶開心Share」發帖，稱日前共購買200條防風防水，且內有抓毛的長褲，直接送到油麻地銀杏館會址，捐贈予露宿者及獨居長者等有需要的人士。她表示，發帖並非想得到大眾的讚賞，

而是希望籍此可影響到就算是1%的谷友，可以伸出援手幫助一些弱勢社群。施比受更有福，為善最樂，福有攸歸！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不忍見露宿者嚴寒下穿短褲

Debby接受TOPick訪問時指，從去年開始便於銀杏館購買餐券幫助有需要的人士，近日天氣轉冷，Debby在聖誕節前購便自資於淘寶購買100張毛氈捐贈予銀杏館，共花費約5000港元。她表示，

可以滿足我的購買慾，又能幫助人，好開心。

然而，近日天氣再轉冷，Debby看新聞見深水埗露宿者在嚴寒下只穿短衫短褲，心痛不已，

我們要身同感受，天氣太冷看見露宿者穿短褲心裡好難過。

她便立刻致電予銀杏館，問及最需要的物資。得悉基層人士需要長褲，Debby先於淘寶購買一條長褲回港，確保質素及保暖後，便與3位朋友合資購買100條大碼及100條加大碼的防風防水長褲直接運送到油麻地銀杏館會址。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

與3位朋友合資做有意義的事

Debby在本月5日購買200條長褲，9日已運送到銀杏館，待義工分發給有需要的人士。是次捐贈200條長褲共花費一萬3千港元，「金錢不是問題，我可以獨自斥資購買，但我想感染其他朋友幫助需要的基層，我的朋友聽見我做這麼有意義的事，他們都紛紛踴躍幫忙。」

我們經常在淘寶購買許多沒有用途的物品，為甚麼我們不用這筆錢幫助人呢？

她坦言，在社交媒體出帖並非望得到別人讚賞，「只想感染更多人參與有意義的活動，公公婆婆即使貧苦，但也有尊嚴穿著新衣服。」

好心人為銀杏館解畫

Debby亦為銀杏館解畫，有人指銀杏館義工的態度差，又指暫停收舊衣服，她建議市民可致電銀杏館詢問最急需的物資，

熱心民眾踴躍捐贈衣服已塞爆銀杏館，義工們沒有時間再處理更多衣物，如果可以捐贈新衣物，他們不用太多時間處理就最好，又可即時派送給有需要的人。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：梁節儀