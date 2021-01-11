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【年宵取消】花農下午與與當局會面商討補助問題　有檔主冀每棵年花獲100元補助

社會 10:47 2021/01/11

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政府因應新冠肺炎疫情發展，決定取消今年的年宵市場及新春市場。千葉園有限公司董事長楊小龍表示，業界下午會與當局會面商討補助問題，希望政府能提供補助，建議以每棵花100元補貼損失。

楊小龍今早（11日）在一個電台節目表示，分別於維園及屯門年宵市場合共投得16個攤位，已預備約3.2萬棵花應市，但因應年宵取消，料損失超過300萬元。

他批評，政府不重視農民，過往對業界的補助都只得數千元，對大型投資者幫助不大，反觀食肆等其他行業可以計算補助金。對於政府擬在各區公共屋邨或其他地點銷售年花，楊小龍認為此舉絕對不可行，因屋邨範圍地方不夠大，又說可以考慮網購年花服務。

專種百合花的農莊負責人梁日信，在另一個電台節目表示，不滿政府單方面決定取消全港年宵市場，批評從無諮詢業界意見。他指，今年年花豐收，花農本期望今年生意暢旺，但當局突然取消年宵，花農或會損失一整年的收入，形容是欲哭無淚。

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責任編輯：陳子謙

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