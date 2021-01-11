【播毒家庭】一家三口隱瞞從荷蘭返港　發燒照帶小朋友去健康院打針

▲ 一家三口隱瞞從荷蘭返港，發燒照帶小朋友去健康院打針。

疫情下如有任何身體不適，為己為人都應避免到人多的地方。然而有網民近日分享，日前帶小朋友到健康院打針時，見到一對家長隱瞞從外地返港，發燒仍帶孩子來打針，狠批其行徑自私。

據Facebook專頁「生仔要考牌系列」，一名港媽投稿指，日前與老公帶孩子去健康院打針，由於要填寫問卷和量度體溫，加上每次只可以讓一位家長和一位小朋友進入，所以她和老公輪流入去。

這名港媽留意到，有一家三口因發燒而不讓內進，繼而語調不肯定地向職員反駁：

點會呀，我哋全日喺屋企冇出去，點會發燒？

門外職員於是叫護士前來，經擾攘一番得知，原來一家三口是剛從荷蘭回港。目擊事發經過的港媽離開時忍不住跟丈夫抱怨：「哇，啲人咁自私嘅」她又指，如有這種特殊狀況，可選擇改期或叫家人幫助，直指是自私加無公德心的行為：

好心啦，健康院咁多BB/細路出入，做個有公德嘅人唔得㗎？自己既然咁尷尬，一係改期，一係叫屋企人幫手唔係仲好？

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不少網民也有留言批評：「咁唔止無品，係心地唔好喎！」、「的確有好多家長好自私，特登帶懷疑病嘅bb返健康院打針順便話要睇醫生，為咗可以入健康院門口，填問卷就填乜徴狀都冇，坐低見姑娘先話尋日屋企人發燒，bb流咗兩日鼻水有擔心，今日返健康院就係順便睇醫生！」

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責任編輯：羅嘉欣