【校長專欄】爸爸媽媽寒冬下給子女添衣服 福小校長：他們添的是厚厚的愛和關懷

▲ 爸爸媽媽添的不是衣服，是厚厚的愛！

寒風刺骨，倍感思親……疫情之下，已有一年沒見過年邁的雙親，他們有否穿上足夠的禦寒衣物？家裡是否夠暖？腦海中不禁浮現著他們的影子。

「很冷啊、很冷啊……」依然言猶在耳，還記得小時候，每逢天氣轉冷，父母總是一邊說很冷，一邊把多件厚厚的衣服，加穿到我身上，厚厚的襪褲、長袖內衣、羊毛內衣、樽領外衣 、毛衣、保暖內褲、絨褲等， 外層再加上一件羊毛大褸、頸巾、冷帽，幾乎可以穿的，都穿上了，把我包得像一隻大糉子般，活像一個機械人，活動不太自如。

不少家長為人父母，總擔心子女不夠溫暖，不妨看看男生冬季校服的短褲子，大多像七分褲般，蓋著膝蓋和襪頭，這大概都是家長們對愛兒的「好意」，是愛的表達吧。反觀，日本學校的男女生冬季校服多是短褲短裙，在冰天雪地上步行，莫非日本的小朋友特別耐寒嗎？

當我長大成人後，發現皮膚的真實感受，遠較天氣報告來得準shi。即使溫度降至攝氏10度以下，穿上普通的長袖內衣，普通外衣，再加一件相對溫暖的外衣，原來已經夠了。回眸自己的孩子，當天氣轉冷，幼女打了個噴嚏，就會自己拿衣服穿上，或許這就是我的育兒態度吧，孩子的人生，還得靠孩子自己去判斷及作決定。看到他們能獨立自主，甚至倒過來懂得關心父母，這不是我們最希望見到的嗎？

雖然如此，但我仍很掛念不斷給我添衣的父母，他們給我添的，不單是衣服，還有厚厚的愛和關懷。「爸爸媽媽覺得你凍」實在是一種最溫暖、最動人的凍。希望疫情快過去吧，我實在十分想念爸媽！

同學們，或許爸媽常嘮叨着叫你加衣，你覺得很煩厭吧。 當你覺得煩厭時，或許可試着再讀一次這篇家書，或許你會領會到父母對你的愛。爸爸媽媽們，或許我們也可以試着加點創意，向孩子「換個方式說愛你」，除了加衣外，不如試試「加點時間、加點空間」，讓子女學習照顧自己吧！

天氣冷了，大家別着涼啊！

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