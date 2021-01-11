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【寒冷天氣】本港氣溫明日再降溫部分地區最凍6度　預料本周後期氣溫回升【內附末來9日天氣】

社會 11:34 2021/01/11

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天文台今日（11日）表示，強烈冬季季候風正影響廣東沿岸，今早本港大部分地區氣溫降至10度左右，明日最低氣溫更跌至9度，新界再低兩三度，預料本周五季候風緩和的時候，氣溫才會回升。

明日早上7時，最低氣溫跌至9度，打鼓嶺最凍只有6度。

天文台預測，今日天氣寒冷及非常乾燥，大致多雲，吹清勁偏北風，離岸吹強風。展望，未來一兩日天晴乾燥，天氣持續寒冷，本周後期氣溫回升。

科學主任陳恩進提醒市民，寒冷天氣警告和紅色火災警告現正生效，注意保暖的同時，亦要小心使用發熱的電器。

末來九天天氣圖。（天文台資料）

勞工處呼籲僱主，由於寒冷天氣警告生效，僱主應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適的禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作。

僱員亦要留意天氣報告、穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管和看醫生。

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記者：陳麗娜

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