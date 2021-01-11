【甩色蔥】內地街市紛現「甩色香蔥」　濕紙巾一抹擦出藍色

香蔥是家家戶戶必備的烹飪材料，但內地街市居然紛紛出現「甩色香蔥」。來自各省市網民近日紛紛發現，在街市買的香蔥只要用濕紙巾一抹，就會擦出藍色，令人擔心食用安全問題。據市場監督管理局，香蔥農藥殘留檢測未超標，不過相信添加了「藍礬」用於保鮮，長期食用或有害身體。

▲ 擦拭後紙巾殘留藍色。

綜合內媒報道，貴陽多名消費者反映在街市購買的香蔥出現甩色情況，只需要用濕紙巾輕輕一抹，就會擦出藍色。

小販指，香蔥是從蔬菜批發市場而來，對於「甩色」也不知情。

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市民劉阿姨表示，本來買蔥準備包餃子，買了半斤後回家摘蔥時發現有藍色。

這堆蔥不拿去處理很害人。

劉阿姨之後又再多看幾家，試了3家賣蔥的攤檔都出現甩色現象。記者又買了一棵蔥浸在水中數十秒，發現水漸漸變成淺藍色。

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對此，貴州省市場監督管理局工作人員表示香蔥農藥殘留檢測未超標，之所以會甩色是因為添加了藍礬，待核實後將進行處理：

藍礬主要是冬天使用比較多，冬天氣溫低，蔥容易腐敗，所以會使用保鮮劑延長保鮮時間。長時間食用對身體會有害。

有市民再從一些本地自種攤販購買香蔥，就沒有出現甩色現象。

同場加映正確洗菜方式：

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責任編輯：羅嘉欣