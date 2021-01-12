【堅強媽媽】教師媽媽辭工照顧患食道閉鎖初生兒　自製玩具伴兒：父母是孩子最強後盾

▲ 幼稚園老師兼幼兒藝術導師Natalie為了兒子辭掉工作，做全職媽媽照顧兒子。

前幼稚園老師兼幼兒藝術導師Natalie，1年半前誕下兒子柏晴，由於他患有先天性食道閉鎖，需動手術及長期住院，Natalie便辭職貼身照顧兒子，還自製十多款玩具幫助他發展，令現在17個月大的柏晴，生長線已追回正常，語言及認知上也持續進步。

回望艱苦的日子，充滿正能量的Natalie說：「孩子有無限可能，父母要堅強起來做最有力的後盾。」

現在已17個月大的柏晴，經常面帶笑容，十分精靈，原來他出生時患上先天性食道閉鎖，令媽媽Natalie痛心不已。「我產前做足檢查，但當時未有發現任何問題。直至出世當日，醫生才發覺柏晴未能吞嚥，有食道閉鎖情況，需要即日轉院開刀並進行食道接合手術，但醫生說食道兩端的距離未足以立即接合，要待大一點才能再次做手術，期間一直要住院不能回家。」

▲ 在 16 個的手作玩具中，Natalie說最難忘是在柏晴手術前，製作了這個「拉拉盒」，讓他集中玩這新玩具，就連醫生替他「打豆」的痛楚也暫時忘記。（被訪者提供）

Natalie知道消息後，十分擔心，更經常以淚洗面。「我誕下柏晴的第四天，才可以正式見他，當時見他細小的身體上插滿喉管，真的很難過。」

曾經歷兩次大手術

柏晴出世一直住在醫院達7個月，期間曾做兩次大手術、3至4次小手術，以及做過不同的身體檢查，曾經歷多次全身麻醉，更曾因呼吸情況不理想，一度被送到新生兒深切治療部（NICU）。

「當時我很怕收到醫院的電話，因為no news is good news。他也因為不足磅，一直在保溫箱，每次見面我也爭取機會抱抱他，十分珍惜這段相處時間。」Natalie每天風雨不改到醫院，醫院距離家居車程要一小時多，當收到醫院的「急call」更要即時趕到，十分辛苦。

後來柏晴身體漸見起色，可短暫回家度假，但由於仍需要倚靠餵飼機飲奶，於是Natalie及丈夫需要學識使用儀器，以及如何護理造口。

「柏晴回家後也需要使用脈搏血氧儀監察心跳和身體含氧量，若睡眠的時候發現呼吸血氧低過正常水平，血氧儀就會發出Beep Beep響，所以當時我及老公會輪流起床留意柏晴的呼吸狀況，大家都沒有連續睡多過兩小時。」

但Natalie認為辛苦也是值得，因一家三口終於可齊齊整整在一起。

自製米袋公仔成兒子玩伴

Natalie當時深明兒子的身體狀況，只能靠他自己的努力，以及醫護人員專業的治療才可慢慢康復，她更不斷想，作為母親，這時候可以為孩子做甚麼呢？

「其實長時間住在醫院的嬰兒，會比較缺乏安全感，我便開始製作玩具，讓柏晴一個人在冷冰冰的病床上，也感受到有家人的溫暖。」Natalie第一個製作給柏晴的玩具，便是手形的米袋公仔。「媽媽不在孩子旁時，公仔可以安撫及陪伴他入睡。」

Natalie同時發現柏晴開始對外間的世界充滿興趣，更不斷探索。「柏晴獨自在嬰兒床時，會很專注地看着掛在床邊的搖鈴，經常一直盯着不放，雖然他當時躺在床上不能有大動作，但他會用力氣提起腳仔，不斷踢令搖鈴搖動，一聽到搖鈴的聲響，就會大笑起來。我見他自得其樂的可愛模樣，令我決定繼續製作玩具給他。」

Natalie認為，玩具可令小朋友身心都能獲得啟發及發展。「柏晴在醫院缺乏生活經驗及跟外界接觸，我有點擔心他的發展。我先開始準備不同質感的被子和物件，放在柏晴身上，讓他觸碰和感受，幫助刺激他的觸覺。因為感官體驗對幼兒的大腦發育非常重要，豐富觸感，讓他感受這個陌生的世界。」

共製作 16 件玩具

隨着柏晴不同成長階段及學習需要，Natalie先後製作了不同的玩具。「我設計的玩具以感官探索為主，柏晴在玩樂的過程中不但玩得快樂，對腦部及身心發展都有好大幫助。」

玩具包括「紙皮遊戲板」，以紙皮配合各種用具製作出不同主題的玩具，可幫助啟發好奇心。「篤篤杯」，用1張紙巾和3隻疊疊杯，把紙巾放在杯上，只需用手指篤穿紙巾，很簡單便做到。

另外還有「相片盒子」，是把家庭照貼在盒子上。Natalie說：「因柏晴在住院期間，爺爺嫲嫲及公公婆婆都不能時常與他見面，當他玩盒子時，可以在相片上認識家人，有概念和印象，知道家裏有很多愛錫他的人，並等待他康復回家。」

Natalie在陪玩的時候，還會加入一些形容詞，豐富詞彙，讓柏晴學習與人溝通及互動。

由柏晴出世到至今，Natalie製作了16件手作玩具，材料都是輕易在家中找到，如奶粉罐、廁紙筒及膠樽等等。

「玩具不一定要好精美或大型，其實簡單安全才最重要，更可配合孩子的發展需要。而且手作的玩具，可以隨着小朋友能力和興趣去改變玩法和設計，有時他們的能力真令我意想不到。」

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至於在一眾手作玩具中，Natalie最記得是柏晴手術前做了一個「拉拉盒」。「當時他很忙碌的玩，又十分專注，竟忘記醫生為他打豆的痛楚，十分神奇。」

父母是兒子最大的後盾

柏晴現時的生長綫已正常起來，在語言和認知上也持續進步中，媽媽的努力功不可沒。Natalie更開設了「小朋友美勞堂Kids.Palette」網上專頁，分享自製適合0至3歲的玩具製作方法，與其他媽媽一起交流心得。

回望柏晴的成長，Natalie自言百感交集。「曾經聽過專家說，生病中的孩子會感到身體上的難受，但並不會恐懼，但當孩子看到大人非常焦慮的樣子時，會增加他們對疾病的恐懼，反而不利於疾病的康復。所以我們每次與柏晴一起時，也會與他說說笑，讓他感到被愛。而且我並沒有把柏晴的病症，變成成長的絆腳石，這只是經歷一部分，曾經患病的孩子也可以有快樂的生活，這是取決於爸爸媽媽的心態。當我看見兒子每天都在努力進步，還有可愛的笑容，就是我們父母的動力。」

至於日後對柏晴的期望，Natalie說：「我為兒子取名柏晴，希望他可以健康、樂觀。雖然前面的路還很長，一切都充滿未知之數，柏晴只需以自己的步伐慢慢長大，我相信這孩子有很多無限可能，父母一定要堅強起來，成為孩子最有力的後盾。」

記者：招美寶