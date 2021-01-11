  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (週一) 12:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【煙頭外賣】食外賣米線驚見煙頭不慎「咬左啖」　餐廳回應惹怒事主決定報食環

食用安全 11:56 2021/01/11

分享：

熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

有市民吃外賣米線時驚見內有煙頭，更不慎咬了一口，感到很噁心。

近日本港有市民吃外賣米線時，赫然發現內有煙頭，雖然餐廳願意退錢，惟店方的回應卻令事主震怒，向食物環境衞生署投訴該店。事主坦言，自己當時更咬了一口煙頭，感到極「嘔心」。

事主在facebook群組「中伏飲食報料區」發文並上載相片表示，上周五（8日）在香港仔舊大街上海天龍樓買外賣，其中一碗是麻辣鮮魚片米線，豈料進食期間卻發現內有煙頭，「食到煙頭，仲要咬左啖，勁嘔心」。於是，她致電餐廳投訴，並到餐廳要求退錢。

惟店方的回應及態度令她更為怒憤，最終她決定向食環投訴。事主直言：「嬲到震，打去仲要扮野」，

最嬲係去到退錢，仲話廚房冇人食煙，所以最後我有報食環，食環署話呢兩日落去之後再俾報告我喎。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

網民：叫舖頭賠錢去檢測三次

疫情下，市民也提高了衞生意識。有網民認為，退錢事小，反而擔心事主的健康，建議她應去做檢測，稱「麻煩樓主叫舖頭賠錢俾你，去檢測三次先」，「如果佢有肺炎點算，即刻叫佢賠錢做身體檢查」。

另外，亦有網民留言表示曾光顧該店，但均是負評。有人稱吃過擔擔麵後腹瀉：「痾咗幾次，差啲脫水啊」。也有人表示很久沒光顧，上一次已是10年前，但也是不快經歷：「我記得果次係叫一個下午茶餐，佢話碟生菜係送嘅，夾起啲生菜睇，每一片生菜全部都係爛同埋黑嘅，咁樣都可以送俾人，都唔知佢係施捨呀，定係乜嘢意思，送碟爛菜先至唔使錢，俾狗都唔食啦。」

【同場加映】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒　專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】打邊爐洗西洋菜驚見26條蟲　 網友：浸10幾分鐘已出嚟【附多種蔬菜清洗方法】
11:24 2020/12/30
【食用安全】打邊爐洗西洋菜驚見26條蟲　 網友：浸10幾分鐘已出嚟【附多種蔬菜清洗方法】
【食用安全】超市買蠔驚見白色粒粒似生腫瘤　網民大叫嘔心起雞皮【附專家解釋】
13:54 2020/12/17
【食用安全】超市買蠔驚見白色粒粒似生腫瘤　網民大叫嘔心起雞皮【附專家解釋】
【食用安全】日本進口士多啤梨熱賣　台驗出熊本士多啤梨農藥及重金屬鎘超標
10:49 2021/01/06
【食用安全】日本進口士多啤梨熱賣　台驗出熊本士多啤梨農藥及重金屬鎘超標
食用安全 環境衞生 外賣 餐廳 網絡熱話

最高瀏覽

【舊愛結婚了】馮盈盈醫生前度未婚妻被揭往事　3年前曾報讀TVB藝訓班
11:54 2021/01/10
【舊愛結婚了】馮盈盈醫生前度未婚妻被揭往事　3年前曾報讀TVB藝訓班
【豔照流出】林凱恩遺失手機「艷照」流出　《開心速遞》Bonnie被指私生活不檢點
11:16 2021/01/09
【豔照流出】林凱恩遺失手機「艷照」流出　《開心速遞》Bonnie被指私生活不檢點
【頭號癌症殺手】手指頭肥大成「杵狀指」　確診肺癌末期半年後過身 【附自我檢測方法】
17:22 2021/01/06
【頭號癌症殺手】手指頭肥大成「杵狀指」　確診肺癌末期半年後過身 【附自我檢測方法】