【煙頭外賣】食外賣米線驚見煙頭不慎「咬左啖」　餐廳回應惹怒事主決定報食環

▲ 有市民吃外賣米線時驚見內有煙頭，更不慎咬了一口，感到很噁心。

近日本港有市民吃外賣米線時，赫然發現內有煙頭，雖然餐廳願意退錢，惟店方的回應卻令事主震怒，向食物環境衞生署投訴該店。事主坦言，自己當時更咬了一口煙頭，感到極「嘔心」。

事主在facebook群組「中伏飲食報料區」發文並上載相片表示，上周五（8日）在香港仔舊大街上海天龍樓買外賣，其中一碗是麻辣鮮魚片米線，豈料進食期間卻發現內有煙頭，「食到煙頭，仲要咬左啖，勁嘔心」。於是，她致電餐廳投訴，並到餐廳要求退錢。

惟店方的回應及態度令她更為怒憤，最終她決定向食環投訴。事主直言：「嬲到震，打去仲要扮野」，

最嬲係去到退錢，仲話廚房冇人食煙，所以最後我有報食環，食環署話呢兩日落去之後再俾報告我喎。

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網民：叫舖頭賠錢去檢測三次

疫情下，市民也提高了衞生意識。有網民認為，退錢事小，反而擔心事主的健康，建議她應去做檢測，稱「麻煩樓主叫舖頭賠錢俾你，去檢測三次先」，「如果佢有肺炎點算，即刻叫佢賠錢做身體檢查」。

另外，亦有網民留言表示曾光顧該店，但均是負評。有人稱吃過擔擔麵後腹瀉：「痾咗幾次，差啲脫水啊」。也有人表示很久沒光顧，上一次已是10年前，但也是不快經歷：「我記得果次係叫一個下午茶餐，佢話碟生菜係送嘅，夾起啲生菜睇，每一片生菜全部都係爛同埋黑嘅，咁樣都可以送俾人，都唔知佢係施捨呀，定係乜嘢意思，送碟爛菜先至唔使錢，俾狗都唔食啦。」

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責任編輯：羅嘉欣