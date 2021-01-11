【暖水袋意外】網購充電暖水袋突然爆炸　1歲B仔3級燙傷恐變長短腳

▲ 武漢一名媽媽為充電暖水袋充電時，突然發生爆炸，導致1歲兒子的腿部嚴重燙傷。

天氣持續嚴寒，不少人都會用熱水袋取暖，但要小心燙傷。內地武漢有媽媽從網上購買了一款充電暖水袋，準備讓1歲兒子使用，然而在充電期間，暖水袋突然爆炸，導致兒子當場被燙傷，尤其腿部情況嚴重，需進行植皮手術，醫生指有可能因傷導致長短腳，甚至影響日後走路。

據內地《湖北經視》報道，家住武漢市新洲的唐姓媽媽，透過網上直播平台《抖音》一家童裝店，購買了一款充電暖水袋，需要自己灌水和充電加熱。

充電3至4分鐘後爆炸

媽媽於1月6日晚上，為1歲兒子沖完涼後放他上床，將暖水袋放在旁邊充電，充了約3至4分鐘後，她準備回去拔除插頭之際，暖水袋突然爆炸，兒子當場被燙傷，馬上被送院救治。

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醫生指男嬰至少三級燙傷，需要進行植皮手術，否則有機會影響內部的肌肉生長，形成長短腳。媽媽擔心男嬰的腳踝有一部分被燙傷，未知將來會否影響走路。

媽媽指出，出事的充電暖水袋價值19.9元人民幣（約23.8港元），必然是質量問題，因家中還有3、4個類似的暖水袋，有的已使用了1至2年，都未曾發生過今次事件。

事後媽媽馬上聯絡賣家，但賣家一直沒有回應，手機也無人接聽。她已向《抖音》投訴，並已介入調查，承諾盡快處理。

使用暖水袋及電暖氈貼士

急症科專科醫生蔡振興曾接受TOPick訪問時分享使用暖水袋、電暖氈等取暖物品的小貼士：

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本港衛生署亦教路，使用熱水袋時，盛水應不多於四份三的份量，要塞好活塞，檢查熱水袋無漏及無破裂，並加上袋套，方可使用。

蔡振興醫生表示，大多暖水袋灼傷個案屬二級燒傷，即已出現水泡，如皮膚泛紅感痛楚已屬一級燒傷，宜即時拿走暖水袋，及後以凍水或冰水沖洗患處散熱並求醫。

本港衛生署教燙傷的處理方法：

冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

處理傷口的小貼士：

用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘，以助降溫及減輕痛楚。

勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。

由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。

如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。

如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。

傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。

如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。

勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷。若燒傷及燙傷的情況嚴重，便應要盡快送傷者往醫院治理。

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責任編輯︰林綺玲