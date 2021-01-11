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【趙斗淳事件】性侵犯趙斗淳與妻申請生活津貼　月領$8500南韓逾3萬人聯署反對

親子 12:46 2021/01/11

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南韓68歲變態性侵犯趙斗淳出獄後，申請生活津貼及養老金，引起民眾反對。

南韓68歲變態性侵犯趙斗淳於去年12月出獄，返回居住地京畿道安山市後，遭大批民眾在他住所門外抗議，之後他再度搬家，不過警方以私隱為由拒絕透露其行蹤。趙斗淳繼聖誕節首次獲准外出逛超市後，有網民於元旦（1日）在街市發現疑似趙斗淳的蹤影，令各界人心惶惶。近日有指趙斗淳與妻子申請領取生活津貼，引來民眾批評，並有逾3萬人參與聯署反對。

出獄後申請生活津貼及養老金

綜合南韓傳媒報道，有消息傳出去年12月出獄的趙斗淳申請領取基本生活補助金及養老金。京畿道安山市政府於上周五（8日）指出，去年12月中旬趙斗淳出獄後，他和妻子申請了一些為低收入家庭而設的基本生活津貼。

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此外，68歲的趙斗淳被歸類為沒有工作能力的老人，因此可申請為65歲以上長者而設的養老金。而他的妻子因長期病患亦難以求職，二人無以維生。加上申請領取生活津貼屬國民的基本權利，他們的申請獲批准可能性甚高。

一旦趙斗淳夫妻的申請獲批，他們每月最多可獲得約120萬韓圜（約8,500港元）的津貼，其中包括92萬韓圜（約6,500港元）的生活津貼，以及夫妻合共26萬韓圜（約1,850港元）的住屋津貼作為福利。

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反對人士︰不應由納稅人養趙斗淳

有人發表有關「請不要給趙斗淳基本生活費補貼」的文章，更引來大批民眾請願，反對批准趙斗淳領取生活津貼。其中一名請願人士受訪時表示，他從新聞得悉趙斗淳欲領取生活津貼，氣憤批評「不應由納稅人養他」。

此外，有反對人士指出，趙斗淳自2008年12月11日性侵當時年僅8歲的女童，其後入獄12年，至去年12月才出獄，由於他期間根本沒有納稅，因此不應該獲得任何生活津貼。

有民眾在總統府青瓦台的網站發起聯署反對，至今已有逾3萬人參與，若在30日內即2月7日有20萬人參與聯署，青瓦台需就此事作出回應。

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責任編輯：王明芳

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