【印尼空難】疑機票滯銷一家五口改搭死亡航班　起飛前最後留言：我們回家了

▲ 疑機票滯銷，一家五口改搭死亡航班。

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架載有62人的客機，於上周六（9日）起飛後4分鐘失聯，其後證實發生空難墜海。有報道指，機上有一家五口原本並非乘搭該航班，其中一人在上機前曾於社交媒體上發文：「再見，我的家人，我們回家了。」

根據外媒報道，空難發生後，有乘客家屬趕到機場了解事件，伊爾萬沙（Irfansyah Riyanto）表示，他的父母、姐姐拉蒂（Rathi Windania）及2名外甥都在機上。

他們5人早前到爪哇島（Java）度假，其後購買三佛齊航空子公司NAM Air 9日上午7時的機票返回坤甸（Pontianak）。

不過，在登機前一晚，航空公司通知航班改為下午1時30分出發的三佛齊航空客機，於是5人於當日下午前往機場，而拉蒂在登機前於社交媒體Instagram分享一張與孩子們的合照，當中更寫道：

再見，我的家人，我們回家了。

家屬懷疑NAM Air因機票銷售情況不佳而合併航班，安排顧客乘搭較晚出發的三佛齊航空SJ182班機。

我們感到無能為力，只能夠等待，希望盡快有消息。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而失事客機上亦有一名媽媽攜同3名孩子，他們為了探望在外地工作的丈夫，而登上這班死亡客機，在機場等待妻兒的丈夫得知消息後崩潰大哭。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

印尼三佛齊航空編號SJ182的波音737-500客機，原定於當地時間9日下午2時36分於雅加達起飛，惟起飛後4分鐘便失聯。報道指，失事客機最後一次聯繫是在同日下午2點20分。飛機追蹤網站Flightradar24資料顯示，客機曾急速下墜，飛行高度於一分鐘內急降1萬尺。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣