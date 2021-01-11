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【新冠肺炎】先達廣場有租戶確診隔離店舖同受感染　管理公司稱已加強公眾地方清潔

社會 16:46 2021/01/11

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旺角先達廣場有商戶確診。

網傳先達廣場有手機維修商舖家人初步確診新冠肺炎，近期沒有回店工作，至於商舖工作的員工均已接受檢測呈陰性，為安全起見今日（11日）起會暫停收機，亦會為全店消毒，亦會開店為已確定的貨單出貨。

先達管業處職員回覆TOPick指，今早才收到相關消息，正向衞生署了解詳情；負責先達廣場的韋堅信設施管理有限公司職員也指，昨日傍晚收到相關消息，暫未肯定涉事的商戶，但為安全起見已為廣場公眾地方加強清潔。

本港今日（11日）新增41宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、38宗本地感染，包括11宗涉及不明源頭感染，27宗與早前個案相關，累計9,284宗病例；另有30多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代疫情。

張竹君在記者會上確認旺角先達廣場有一名租戶確診，近日沒有工作，而該名租戶的家人以及隔離店舖也有商戶初步確診，他們與患者都是認識的人。張竹君指出如果個案再有增加，或者再有不認識的個案同受感染，會再檢視是否需要強制檢測。

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記者：陳子謙

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