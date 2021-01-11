【蝴蝶蹤影】環團調查指深水灣有逾千斑蝶創新高　新發現兩個斑蝶越冬地【內附地點】

▲ 虎斑蝶。（綠色力量提供）

斑蝶有遷徙習性，並會群集越冬，香港是斑蝶越冬路線上的其中一個城市，每年約十月開始，便會錄得大量斑蝶從北面較寒冷地區飛來渡冬。環保團體綠色力量最新調查顯示，港島深水灣錄得過千隻越冬斑蝶，創該地點歷年新高；並同時發現兩處全新的斑蝶越冬地點，分別位於大欖郊野公園及港島南。

綠色力量調查4個本地斑蝶越冬地點的斑蝶數量：

港島深水灣（1,566隻）

大嶼山分流（308隻）

屯門小冷水（195隻）

大嶼山水口（98隻）

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，相比過去歷年於深水灣進行的調查，今年冬季於深水灣出沒的斑蝶位置有所改變，由以往集中在溪澗中上游的較易觀察位置，轉為遠離河道的較隱蔽位置。

他估計遠離河道的林木日漸成熟，因而能夠吸引斑蝶，而較少人為干擾的隱蔽位置亦更有利斑蝶群集。

單家驊指，近10年4個越冬地點錄得的斑蝶數目均呈波動，以今年錄得最多越冬斑蝶的深水灣為例，2014年及2015年的冬季只錄得最低的不足20隻；2017年冬季錄得逾千隻，最新錄得的1,566隻，則是自調查12年來最多。

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越冬斑蝶類型：

「烏鴉型」（藍點紫斑蝶、幻紫斑蝶等）

「老虎型」（擬旖斑蝶、虎斑蝶等）

調查中，深水灣和小冷水差不多全是烏鴉型，佔比達9成以上；位於大嶼山的分流及水口則以老虎型為主，佔比約7至8成。

兩處全新斑蝶越冬地點



綠色力量調查亦於去年12月發現發現兩處全新的斑蝶越冬地點，分別位於大欖郊野公園及港島南的一處位置，其中大欖郊野公園錄得越冬斑蝶838隻；港島南則錄得553隻。兩地均以「烏鴉型」為主，佔比約8至9成。

單家驊說，香港已知的斑蝶越冬地點有10多個，偶然亦會發現新的越冬地點，調查涵蓋的4個地點則屬較早期發現，並持續多年均錄得越冬群落。他認為，由於大欖郊野公園及港島南的斑蝶大多靜止不動，相信該兩處並非只是越冬斑蝶的短暫停留地點，而確實是新發現的斑蝶越冬地點。

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他解釋，本港的斑蝶越冬地點多數位於小型河谷，越冬斑蝶亦喜歡在滿布小樹和藤蔓的雜木林棲息，而大欖郊野公園及港島南的斑蝶越冬地點均是遮蔽性較佳的雜木林，旁邊亦有溪澗，符合斑蝶選擇越冬地點的條件，加上近年大欖郊野公園種植了大量吸引斑蝶的植物，亦與另一斑蝶越冬地點屯門小冷水同屬新界西部，因而有機會吸引小冷水的斑蝶到訪。

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記者：陳曉瑩