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【拆彈專家2】劉德華劉青雲冒寒拍「冰桶挑戰」 　華仔綵排也不欺場超敬業

娛樂 12:30 2021/01/11

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劉德華與劉青雲合演《拆彈專家2》。

劉德華與劉青雲「雙影帝」組合演出的《拆彈專家2》內，華仔與青雲在片中亦敵亦友，由原本合作無間的好兄弟變成互相猜疑，而為展現二人的「兄弟情」，戲中加插一幕青雲為華仔淋冰水，接受「冰桶挑戰」的鏡頭，場面既搞笑又溫馨。
 
拍攝「冰桶挑戰」鏡頭當天，天氣有點寒意，導演和一班幕後工作人員在現場均穿上風衣或外套，唯獨兩位影帝華仔與青雲無懼涼風，以薄薄的拆彈制服上陣，當中華仔更要被青雲用大桶冰水由頭淋落身，絕對是望見都「心寒」。


 
有默契一take搞掂

為求淋冰水鏡頭一take完成，華仔與青雲事前特意「無冰綵排」，模擬淋冰水過程好幾遍，期間二人表現雀躍，就算是綵排都表現投入，絕不欺場。

當導演大叫「Action」時，手持冰桶的青雲大叫：「唔好怪我呀！」而跪在地上準備接受「冰桶挑戰」的華仔亦回應大叫：「嚟吖！嚟吖！」之後青雲就狠狠地將冰水由頭淋到華仔身上，最後全身濕透的華仔還想熊抱青雲，嚇得青雲「雞咁腳」閃開，十分惹笑。
 
雖然華仔與青雲是繼《嚦咕嚦咕新年財》後，相隔18年再度合作，但淋冰鏡頭順利一take過完成，足見二人默契依然。

撰文 : TOPick柴犬出動

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