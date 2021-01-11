【卵巢早衰】長期捱夜打機致卵巢早衰　3名女大學生恐終身不孕

▲ 長期捱夜打機致卵巢早衰，3名女大學生恐終身不孕。

長期捱夜影響健康，內地有女大學生出現經期不正常、失眠冒汗等症狀，求醫確診卵巢早衰，有可能會終身不孕。醫生指出，致病原因與長期捱夜打機有莫大關係。

據內地媒體《揚子晚報》報道，湖南長沙一名20歲大學三年級女學生，兩年前開始沉迷一款手機遊戲，經常和幾個朋友捱夜打機，玩到凌晨2、3點。

最近半年，該名女生發現自己經常失眠、出汗、月經不正常，於是在媽媽陪同下前往長沙市婦幼保健醫院求診，結果被確診卵巢早衰。當得悉可能會終身不孕，母女倆都很傷心。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

長沙市婦幼保健醫院生殖中心主任毛增輝表示，曾試過一天為5名女大學生看診，其中3人確診卵巢早衰，而3人的共通點就是長期捱夜打機。

毛增輝稱，卵巢早衰漸趨年輕化，與長期捱夜有很大關係。他解釋，人體所需的各種激素在夜間分泌是最為旺盛：

晚上10時至11時是身體分泌生長激素的高峰期，這有利於身體功能，包括卵巢功能的恢復。

熬夜會打斷卵巢功能的恢復，長期就會造成卵巢早衰。因此他提醒，最好能在晚上10點就睡覺。

卵巢早衰患者約佔女性人口1%

本港婦產科專科醫生董曉方曾受訪指出，女性只要在40歲前出現停經、潮熱陰道乾澀等徵狀，即有可能是卵巢早衰，相關患者佔女性人口大約1%人，有逾一半人士早衰原因不明。她表示，卵巢早衰並不代表一瞬間失去卵巢功能，而是逐漸退化，醫生可透過抽血檢測賀爾蒙指數來判斷女性是否患有卵巢早衰，如最少相隔一個月檢測卵泡刺激素（FSH）指數，2次的指數均高於25度，即代表卵巢早衰。

至於為何會卵巢早衰？董曉方解釋，當中有3成患者曾出現子宮內膜異位病，俗稱朱古力瘤；而天生較少卵子、卵子流失速度較快、曾進行化療或電療手術、有吸煙習慣、身體機能出現問題，如患紅斑狼瘡症亦會有早衰的機會。

董曉方又提醒，有意計劃生育的女性應保持良好生活習慣，包括三餐定時、減少進食含高飽和脂肪食物、多吃蔬果、每天睡覺6至8小時、避免飲酒、多進食抗氧化食品等。

同場加映：經痛引發胸脹頭痛宜吃黑木耳及山楂 中醫：生育有助改善經痛

女生們每月都被「月經」造訪，一旦遇上經痛，引起胸脹、頭痛及肚瀉等問題，嚴重更影響日常生活，痛不欲生！究竟吃什麼食物可紓緩經痛及預防經痛？月經後應如何調理身體？生完小孩是否能改善經痛問題？註冊中醫何慧欣為大家一一解答！

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣