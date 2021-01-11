【面授課堂】有小學安排小五六輪流回校　校長眼泛淚光嘆師生關係疏離小一「只憑眼睛相識」

▲ 觀塘區一間小學今（11日）早向學生派發口罩。（程志遠攝）

全港學校自上月初起暫停面授課堂，直至農曆新年假，但中小學今日（11日）起可按校本需要安排全校最多六分一學生回校上半日課堂或考試，有小五生對於能夠重返校園感到心情興奮，該校校長亦雀躍表示期待再見學生，慨嘆過去一年與學生見面減少時更眼泛淚光。

九龍灣聖若翰天主教小學本周先安排小五生回校上課，學生今早進校前要量體溫消毒雙手，校方亦在班主任課透過廣播提醒學生上學前先吃早餐，在校內飲水後也要立即戴回罩等防疫措施。

其中兩名小五生均說對於回校感到興奮開心，學生郭正熹表示，平日在zoom實時網課雖可透過小遊戲與同學互動，但仍十分期待與教師、同學面對面互動，「面對面教嘅知識應該會多啲」，昨早特意提早半小時、晚上9時便入睡。

▲ 今（11日）早率先回校上半日面授課的其中兩名小五生郭正熹（左）及蔡子淇。（程志遠攝）

另一名小五生蔡子淇亦認為實體課效果較佳，期待小組討論與同學交流，「不過唔會隔得太近」，形容網課「吸收得無咁好」，她及家人均擔憂長期網課會令近視加深；今日回校有帶多3個口罩、放學回家後亦會立即洗手。

兩人均說，為預備即將於下學期應考的首次升中呈分試，會繼續補習，有補英文的子淇說最擔心英文及數學成績，但感到「無乜壓力」；正熹則說「無壓力」，除補習英文及數學，其父亦有在假日與他溫習。

該校校長胡艷芬表示，經評估各級需要及滿足六分一人數上限要求，利用距離農曆年假約4周，每周安排小五級及小六級生輪流隔周回校上課，每級約130人，因上月聖誕假期間校方已密切聯繫即將參與升中自行派位的小六生，故先安排小五生回校，目標在放假前分別完成實體的簡化版評估或測驗。校方維持過去實施的防疫措施，包括課室座位單行排、洗手間地下劃線以保持距離排隊，以及每月派發口罩給學生等，但為免校車成本增加，暫停校車服務，學生需自行回校。

至於未能回校的小一至小四上學期考試則會取消，以進展性評估取代，包括評估網課及習作表現，但由於學生不是上足所有網課、表現差異大，校內亦有基層學生，故有關評估分數料不會寫進成績表。

▲ 小學校長胡艷芬對於終可面對面見到學生，表示感到興奮期待。（程志遠攝）

被問到看見學生回校的心情，過去習慣在校門迎接學生的胡艷芬語氣比學生更雀躍地說：「我係好期待好期待、好想見到啲小朋友」，

因為成個2020年見到學生嘅時間好少，我又比較少機會同學生zoom，只係大時大節、初初復課透過網上見吓佢哋，但都係單向，唔似老師咁雙向溝通。

她指疫情下要減少人群聚集，只限認識同班同學，昔日小息她與學生到操場「猜皇帝」和傾談的情景不再，校方早前為學生預備的聖誕禮物也未能全數送出，提到低年級實體課時大減，更頓時雙眼通紅、眼泛淚光。她說，

小朋友嘅樣子都未係好記得清楚，特別係一年班，上年讀K3又無機會嚟參觀，到佢正式嚟（入學），大家戴住口罩、只憑對眼睛嚟相識，其實入面有好多缺失，疫情令人同人之間嘅溝通、關係建立疏離咗。

胡艷芬身兼津貼小學議會主席，她指學界固然希望讓更多年級學生回校，除教授知識、建立人際關係，也可釋放家長壓力，強調大前提是防疫措施到位，而一般學校校舍空間有幾個樓層，「是否可以容許不只一個年級返嚟呢？」她亦呼籲社會所有人不要因為抗疫疲勞而鬆懈，市面運作才能夠回復正常。

另外，黃大仙一間中學今早安排中六級回校上半日面授課，有家住天水圍的學生分享過去曾邊吃午飯邊上網課，詳情即看：【下一頁】

部分中小學安排個別年級回校上半日課或考試情況，點擊圖片即看

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記者：馮琪雅