【乘車優惠】2元長者乘車優惠擴展至60至64歲須登記個人八達通　最快2022年首季實施

▲ 勞工及福利局局長羅致光指，最快2022年首季可把長者乘車優惠擴展至60至64歲人士，但須持記名八達通卡才有優惠。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥去年初提出將長者2元乘車優惠擴展至60至64歲人士，惠及約60萬人；勞工及福利局局長羅致光今日（11日）表示，有關計劃最快可在2022年首季實施，但因應打擊濫用，會強制60至64歲人士須使用印有相片、可識別個人身份的八達通卡乘車才享有優惠，2024年會要求所有65歲或以上長者都登記個人八達通卡才用到優惠。

羅致光表示，政府委託的顧問公司留意到60至64歲少老的社交生活活躍，亦需要返工，出行次數多，要推行計劃所費不菲，所以有迫切防止濫用。因此政府會強制60至64歲人士須使用印有相片、可識別個人身份的八達通卡乘車才享有優惠。若順利通過所有程序，包括修例及通過新一份財政預算案，計劃最早2022年第1季實施，實名八達通卡安排隨後2年內會擴展至132萬名65歲以上長者，以停用不記名長者八達通卡。

羅致光指，顧問分析濫用問題的源頭是無須登記就可使用的不記名卡，所以認為有迫切需要使用個人八達通，以阻嚇不合資格使用優惠的人士。至於執法方面，運輸署會要求營運商查票，亦會推出宣傳，不合資格人士或會被追討款項和檢控。

至於把優惠擴展至紅色小巴及街渡，羅致光指有關交通工具價錢非固定，需要加強監管才能加入，運輸署會與業界商討實施細節，另亦會與電車公司商討，符合計劃情況下將優惠擴展至電車。

因應人口高齡化，以及計劃令政府的長遠財政承擔增加，當局亦同意顧問建議，引入機制定期檢討優惠數額，現定為每5年檢討票價。

有議員問到為何要到明年才能實施，羅致光指，個人八達通申請和派發前要同軟件相容，所以要成熟確定才能發新卡，料需時半年，而八達通公司要在短時間內發出60萬張個人八達通卡有困難，當局希望有時間讓所有合資格人士都有卡在手才推行，「就算打針都需要幾個月時間，如果邊個第一日好彩就攞到優惠，相信會引起社會哄動」，故要用半年至7個月時間發卡。

他又指，現時65歲或以上長者有40萬張個人八達通卡，估計有90多萬人未有，料以2年時間至2024年應夠時間發出90萬張新卡，同時能取消不記名卡的優惠。

熱血公民鄭松泰稱，社會有意見擔心擴展計劃會加深繁忙時間擠迫情況，詢問有關繁忙時間暫停優惠的討論結果。羅致光指，顧問檢討情況後認為長者用交通模式與一般人不同，大多於早上9點後出行，對於繁忙時間影響比較小，所以不會考慮繁忙時間暫停優惠，又指60至64歲就業長者佔47%，若繁忙時間暫停優惠便不能照顧上班人士。

羅致光亦提到，當局今個財政年度津貼2元乘車的開支達到13億元，認為計劃2012年推出至2019年才做首次檢討，7年時間太長，否則政府財政負擔比例上會高過票價增幅，但每年檢討加幾毫瑣碎碎擾民，故每5年檢討票價合適。

民建聯梁志祥問到當局有否考慮用其他實名制的支付系統，為何一定要經八達通推行。羅致光指，對政府來說是記名系統就已經足夠，但實際上八達通更加使用者友善，其他支付系統對於年長人士挑戰性較大，所以用最普遍年長人士用的系統，更為直接。

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記者：徐紹軒