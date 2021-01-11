新界八鄉3公頃地擬建900伙過渡屋　專業團體辦比賽盼收集環保村規劃建議

▲ 新界八鄉七星崗3公頃地，擬建900伙過渡屋。

多個環保及建築專業團體，合辦建築概念設計競賽，以新界八鄉七星崗一幅約3公頃的閒置土地作藍圖，引入創新設計，盼參賽者打造成900伙過渡性房屋項目。

七星崗項目預計2022年落成，計劃興建多幢不高於4層的建築物，共提供約900個單位，項目並附設公眾可參與的社區農耕空間。透過創新地融合聯合國永續發展目標，預期這環保村能與四周生態和環境相互協調，發展成為宜居社區。

運輸及房屋局過渡性房屋專責小組項目總監陳立銘稱，該地皮現時閒置，未來數年可發展成過渡性房屋。

「過渡性房屋 — 環保村建築概念設計競賽」由香港環保建築專業議會主辦，香港建築師學會及香港建造商會協辦，支持單位包括香港社會服務聯會、香港路德會社會服務處、政府運輸及房屋局和環境局。

比賽1月16日起接受報名，供環保建築專業議會的5個創始專業學會會員參加，議會期望具熱忱和遠見的專業人士提供創新實用方案，發展過渡性房屋環保村；更希望透過一眾優秀設計，推動實踐聯合國永續發展目標。

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記者：吳卓峰