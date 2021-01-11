  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

欠付遺產案訟費2,800萬　陳振聰反對被呈請破產

社會 13:29 2021/01/11

分享：

熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

商人陳振聰早年於已故華懋集團主席龔如心的千億遺產案中被判敗訴，其後就偽造等罪被判囚12年，仍在獄中服刑的陳，因拖欠訟費而遭華懋慈善基金有限公司以債權人身份入稟高院呈請破產，案件今（11日）提訊。債權人指陳仍拖欠餘額2,800萬，要求頒令破產，陳一方則表示反對申請，法官將排期處理雙方爭議。

債權人華懋慈善基金有限公司，代表律師指於2020年9月呈請陳振聰破產，涉及2007年龔如心遺產案原審及上訴訟費，餘額為2,800萬元，要求法庭頒下破產令。

代表律師指陳於2020年12月呈交了誓章提出反對，内容包括涉及籌集資金處理遺產訴訟涉及賄賂證人之說法等。法官則指今天不會頒下破產令，須擇日處理雙方爭議，故指示債權人於6星期內回應陳的誓章，並排期處理爭議，預計需時3小時。

陳振聰早年手持一份指稱為龔如心於2006年簽訂的遺囑，意圖繼承其遺產，但遭華懋慈善基金指屬偽造遺囑，雙方對簿公堂。陳於聆訊中自揭與龔如心的戀人關係，陳最終原審及上訴均敗北。陳其後就偽造遺囑被刑事檢控，並就偽造及行使虛假文書等罪成，被判囚12年。據悉，陳將於7月初刑滿出獄。

《TOPick診症室》每集由專家拆解不同疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧

相關文章

【面授課堂】有小學安排小五六輪流回校　校長嘆校內人際關係疏離小一「只憑眼睛相識」
今日 12:50
【面授課堂】有小學安排小五六輪流回校　校長嘆校內人際關係疏離小一「只憑眼睛相識」
【乘車優惠】2元長者乘車優惠擴展至60至64歲須登記個人八達通　最快2022年首季實施
今日 13:13
【乘車優惠】2元長者乘車優惠擴展至60至64歲須登記個人八達通　最快2022年首季實施
新界八鄉3公頃地擬建900伙過渡屋　專業團體辦比賽盼收集環保村規劃建議
今日 13:22
新界八鄉3公頃地擬建900伙過渡屋　專業團體辦比賽盼收集環保村規劃建議
律師 基金 龔如心 陳振聰 慈善基金 華懋

最高瀏覽

【舊愛結婚了】馮盈盈醫生前度未婚妻被揭往事　3年前曾報讀TVB藝訓班
11:54 2021/01/10
【舊愛結婚了】馮盈盈醫生前度未婚妻被揭往事　3年前曾報讀TVB藝訓班
【豔照流出】林凱恩遺失手機「艷照」流出　《開心速遞》Bonnie被指私生活不檢點
11:16 2021/01/09
【豔照流出】林凱恩遺失手機「艷照」流出　《開心速遞》Bonnie被指私生活不檢點
【頭號癌症殺手】手指頭肥大成「杵狀指」　確診肺癌末期半年後過身 【附自我檢測方法】
17:22 2021/01/06
【頭號癌症殺手】手指頭肥大成「杵狀指」　確診肺癌末期半年後過身 【附自我檢測方法】