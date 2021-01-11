欠付遺產案訟費2,800萬　陳振聰反對被呈請破產

商人陳振聰早年於已故華懋集團主席龔如心的千億遺產案中被判敗訴，其後就偽造等罪被判囚12年，仍在獄中服刑的陳，因拖欠訟費而遭華懋慈善基金有限公司以債權人身份入稟高院呈請破產，案件今（11日）提訊。債權人指陳仍拖欠餘額2,800萬，要求頒令破產，陳一方則表示反對申請，法官將排期處理雙方爭議。

債權人華懋慈善基金有限公司，代表律師指於2020年9月呈請陳振聰破產，涉及2007年龔如心遺產案原審及上訴訟費，餘額為2,800萬元，要求法庭頒下破產令。

代表律師指陳於2020年12月呈交了誓章提出反對，内容包括涉及籌集資金處理遺產訴訟涉及賄賂證人之說法等。法官則指今天不會頒下破產令，須擇日處理雙方爭議，故指示債權人於6星期內回應陳的誓章，並排期處理爭議，預計需時3小時。

陳振聰早年手持一份指稱為龔如心於2006年簽訂的遺囑，意圖繼承其遺產，但遭華懋慈善基金指屬偽造遺囑，雙方對簿公堂。陳於聆訊中自揭與龔如心的戀人關係，陳最終原審及上訴均敗北。陳其後就偽造遺囑被刑事檢控，並就偽造及行使虛假文書等罪成，被判囚12年。據悉，陳將於7月初刑滿出獄。

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記者：林育慧