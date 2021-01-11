【萬千星輝2020】三料視帝王浩信感謝陳自瑤照顧家庭　蔡思貝封視后增使命感

▲ 王浩信憑《踩過界II》成三料視帝，拍檔蔡思貝憑「癲姐」首封視后。

《萬千星輝頒獎典禮2020》昨晚（1月10日）完美落幕，蔡思貝憑《踩過界II》裡「癲姐」一角首次獲得視后獎座，王浩信憑《踩過界II》「盲俠」一角再封視帝兼獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，另外他與張振朗及朱敏瀚憑《反黑路人甲》獲「最受歡迎電視拍檔」，成三料視帝。

蔡思貝接受TOPick訪問，坦言今年曾冀盼過「封后」，頒獎禮前夕亦在家沉澱，回顧這7年來的演藝生涯：「一整天在家沒出街，回顧過去做過的工作及得著。這7年來經歷很多起起跌跌，很感恩遇上好多機會、好多人肯發掘及栽培我，所以這些年來得益良多。」

她表示獲獎後，肩負更多責任：「要用盡力去娛樂大家，不要令觀眾失望。」

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▲ 蔡思貝憑《踩過界II》首度封后。（梁樂欣、鄭嘉瑤、陳家瑩攝）

蔡思貝感謝父母

初入行的蔡思貝面對不少負評，更有不少負面新聞及緋聞纏身，現在終獲認同，感受會否更大？

她說：「作為一個演員，經歷過高低起跌才最重要，可以將這些歷鍊放諸演戲上，所以對於每一個經歷，即使跌低到以為站不起來，我也視之為寶藏。」

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▲ 四位男女角色大獎得獎者。（梁樂欣、鄭嘉瑤、陳家瑩攝）

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台上蔡思貝感激父母的支持，她笑言對爸媽的感激之情，是肉麻到難以開口：「他們不說出口的愛，我是感受得到，因為始終在傳統中國家庭，不似西方文化一樣，每天也說著我愛你，他們所有的行動也包含了愛，只是想講，我也很愛他們。」

至於可會買禮物獎勵覺己，思貝笑言沒想得那麼遠，只是想策劃未來的工作計劃，現在「身份」不一樣要鞭策自己。

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王浩信成三料視帝

王浩信憑《踩過界II》「盲俠」一角再封視帝兼獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，另外他又與張振朗及朱敏瀚憑《反黑路人甲》齊獲「最受歡迎電視拍檔」，成為三料視帝。

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▲ 王浩信再度獲封視帝。（梁樂欣、鄭嘉瑤、陳家瑩攝）

感激監製給予機會

王浩信接受TOPick訪問，他表示完全沒預料會成為大贏家，心情依然未平復。

他感謝媒體對《反黑路人甲》的支持：「今晚好感動，見到劇裡演員獲得獎項的肯定，又分享著自己的感受，很榮幸可以見證這時刻，我經常覺得自己好渺小，純粹是其中一個演員，要靠一起互動才可做到這效果，亦印證著需要一班人去演才好看。」

王浩信謂很感激監製林志華：「他一直給予我好多機會去嘗試，沒有他，就沒有我的演藝事業。」

▲ 另外更與龔嘉欣同奪馬來西亞角色獎項。（梁樂欣、鄭嘉瑤、陳家瑩攝）

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對於台上特意感謝太太陳自瑤對女兒的照料，問到是否太太的照料，讓他安心為事業打拼。

王浩信說：「對呀，所以我在台上說呢。」另外，他表示稍後返內地繼續拍攝電影。

▲ 另外於《反黑路人甲》與張振朗和朱敏瀚奪得最佳拍檔獎。（梁樂欣、鄭嘉瑤、陳家瑩攝）

記者：梁樂欣、游艾維、鄭嘉瑤、陳家瑩

同場加映：蔡思貝專訪

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