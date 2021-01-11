【寵孫外公】天氣寒冷兩老怕孫兒冷病禁上學　迫3孩媽請假更大鬧：你是怎麼當媽媽？

▲ 台灣天氣寒冷兩老怕孫兒冷病禁上學，迫3孩媽媽幫忙請假更大鬧她：「你是怎麼當媽媽？」

受寒流影響，各地氣溫驟降，台灣一名媽媽在社交媒體發文，指家中兩老因為溺愛3名孫兒，竟以天氣寒冷為由警告不要帶兒子上學，要求她為孩子請假。3孩媽媽無奈控訴父母偏心，「我以前生病都要上課！孫子孫女是人，女兒是撿的！」

一名台灣媽媽在Facebook群組「爆怨公社」發文，指育有1名兒子及2名女兒，因自小父母教育她，生病也應該上學，否則會不負責任。最近因寒流侵襲，丈夫在前晚曾表示不要讓女兒上課，

明天很冷很冷，女兒別去上學了，等等突然心臟不舒服怎麼辦？

媽媽堅持多冷都要上學

媽媽再問及如何處理大兒子，丈夫則回應，「他一定要去啊，都多大了，怎麼能不去？」媽媽聽見後怒稱，

全副武裝一樣要去啦！這是態度問題！我爸以前我裝死，還罵我！

父母怕孫兒冷病禁上學

沒多久後，媽媽接到娘家的電話，其母親首先問3個孫兒明天會否上學，得知孫兒們在嚴寒下上學，她欲言又止。然而，其父親接過電話，憤怒大鬧，

明天冷得要死，妳還要三個孩子去上課？妳怎麼當媽媽的？明天我把他們三個接過來，通通請假，前兩天我有叫人家來客廳裝暖氣了！

媽媽感到無奈，亦懶理父母要求幫子女請假的要求。沒想到，兩老隔天早上竟親臨其家，發現2名長孫早已出門，其爸爸不停責罵她，

冷成這個樣子，上小學的去了就去了，讀幼稚園的去做甚麼？還不是吃喝睡而已？

最終兩老接走讀幼稚園的幼女，她不忿父母雙重標準表示，「我以前生病都要上課！孫子孫女是人，女兒是撿的！」

網民：公公婆婆寵愛孫子孫女

帖文引來網民討論，紛紛笑指公公婆婆最愛寵孫，「孫子有一種冷是公公婆婆覺得冷。至於妳冷，自己想辦法吧」及「孫子是寶，兒子女兒是草」。也有不少網民讚揚媽媽的堅持，「當然要去上課啊，有什麼理由不去，以後會很難教，媽媽明理」及「只是天氣冷而已就請假不上課？未來人生之後的嚴冬更多呢！」

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責任編輯：王明芳