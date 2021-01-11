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【嚴寒天氣】韓國最強嚴寒體感溫度-25°C　記者街頭放杯麵一小時變冷僵不動

休閒消費 17:11 2021/01/11

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韓國最強嚴寒體感溫度零下25度，有記者在街頭放杯麵一小時，杯麵變成模型。

韓國昨日起迎來了多年來最嚴寒的天氣，單是入夜以後，體感溫度竟跌至零下 20 多度，就算是日光初照的早上，氣溫也只是維持在零下 10 多度左右，實在難耐。

韓國記者在街頭進行實驗，測試寒冷的天氣，稱體感溫度只有-25°C。（影片截圖）

只是，說冷，到底有多冷，韓國昨日一位天氣報導員便利用道具，真實地傳達出究竟有多冷的實際情況。

YTN 晨早新聞的天氣報導員，昨日早上便通過現場直播報導，展現出上班族正面對的嚴寒是什麼滋味。她說：

現在室內的人應該感覺不到冷到什麼程度，我只是把這個杯麵放在室外一個小時後，它就已經冷僵成模型這樣了﹗

那一刻的氣溫雖然是零下 18 度，但體感溫度卻低至零下 25 度左右，其實已跟一般冷凍房的溫度相約。除了杯麵，該記者也有展示了一枝，同樣也是擺放在室外一陣子的瓶裝水，不消一回，它也成了一枝冰條。

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這次韓國面對的「寒波」，冷得連南部向來較溫暖的濟州，也發出了數十年來首個「寒波注意」提示。而寒冷天氣將持續，直到下週才能恢復到往年的正常氣溫。

文章獲鍾樂偉授權轉載。

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責任編輯︰王明芳

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