被指持汽油彈圖縱火　哈薩克籍男生脫罪

警方於2019年11月包圍理工大學，有人在網上號召市民到理大營救學生，20歲哈薩克籍浸大國際生被指在油麻地企圖點燃1枚汽油彈，他早前否認有意圖而企圖縱火罪受審，今（11日）於區域法院被裁定罪名不成立。法官在書面裁決中指，發現被告手持汽油彈的警員，並無嘗試在現場尋回據稱被告使用的打火機。法官又認為警員證詞不穩妥，裁定被告無罪釋放。

被告Nukpi Abilkaiyr（20歲）被控1項有意圖而企圖縱火罪。控罪指，被告於2019年11月18日在油麻地彌敦道及佐敦道交界附近，無合理辯解而企圖用火損壞屬於被告或他人的財產。

法官沈小民在書面裁決中指，署理警長7720的證詞指他於2019年11月18日凌晨2時許，在彌敦道看見被告多次嘗試用打火機點燃1枚汽油彈，警長在被告再點火前將對方制服，並檢取了汽油彈、背包內的護目鏡及頭巾作證物，及交予偵緝警員10518。

辯方資深大律師駱應淦審訊時指，涉案汽油彈是其中一名示威者傳給被告的，被告接過後隨即被制服。

法官指出，警長最初以管有攻擊性武器罪名拘捕被告，辯方認為顯示了警長當時不認為被告行為構成企圖縱火。法官又指，警長從無嘗試在現場尋回據稱被告使用的打火機，或要求其他同僚幫忙尋找，卻在幾乎1年後，亦即審訊前兩天，才於第二份證人陳述書中作出解釋。

法官認為，假如被告當時只是手持汽油彈而沒有火機，警員只以管有攻擊性武器罪名拘捕被告便合情合理。

至於處理證物的偵緝警員則曾在證人陳述書中指，警長拘捕被告後將1個橙色打火機交予他，法官認為説法與警長稱當時無在背包內搜出火機有抵觸。但偵緝警員後來又供稱，是在警署內發現被告背包內有該火機。

法官指，法庭認為兩名警員證詞不穩妥，不肯定實情是否如他們所形容一樣，終裁定被告有意圖而企圖縱火罪名不成立，辯方無申請訟費，被告即時無罪釋放。

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記者：林欣樂