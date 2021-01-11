【流感疫苗】醫院團隊揹30磅冰袋往芝麻灣　免費為正生書院學生打流感針

▲ 正生書院校長感激醫療機構免費替學生打流感針。

踏入冬季流感高峰期，不少專家呼籲市民及早接種流感疫苗，以保障個人健康。不過在正生書院生活的學生，卻是「一針難求」。屬私立學校的正生書院，不獲涵蓋衞生署的流感疫苗學校外展服務，學生難以接種疫苗。劍苗醫療主席黃卓健有見及此，主動聯絡校長陳兆焯，帶同團隊免費為學生打流感針。

正生學生一針難求

正生書院位於大嶼山芝麻灣，地理位置偏遠，由長洲到正生書院的船程約需要20分鐘，從市區出發則需要一個多小時。校長擔心外出打針反而增加感染風險，指學生基本上不會離開校園。得知有醫療團隊願意上門提供疫苗接種服務，陳校長十分感激，盼透過注射疫苗減低同學互相傳染的風險。

有別於一般學校，正生學生會於校內留宿，同學之間交流密切。正生書院專為吸毒及有案底的青年提供改過自身的機會，學生通過感化令、兒童保護令等來到正生書院。

促成是次義務工作的原因，源自劍苗醫療主席黃卓健在5年前一次參觀。當時他以禁毒署委員小組成員身份參觀正生書院，印象深刻，指學生甚有禮貌，會主動打招呼；早前他得知正生書院面對經營困難，便打算在能力範圍內幫助正生師生。

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團隊揹30磅冰袋保持疫苗恆溫

劍苗醫療一直為有需要人士預留疫苗，早前曾優先為400名前線長者清潔工接種疫苗，今次更免費為正生學生提供服務。運送疫苗到正生不是易事，團隊需要揹30磅冰袋，保持疫苗在恆溫2至8度。

是次活動有多位醫生參與，有醫生期望透過今次活動，令大眾更加關注正生書院；亦有醫生指正生書院的辦學理念很有意義，故帶同小朋友參與義務工作。

現時正生書院主要以學生宿費、學費以及捐款營運，去年學校儲備跌至低水平，陳校長在網上呼籲有心人捐款，反應熱烈，最終籌得足夠經費讓學校營運下去，他感激市民對正生的支持，望幫助更多青年重拾正軌。

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責任編輯︰王明芳