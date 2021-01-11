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【劈腿丈夫】「連體夫妻」成網紅變富貴　無腿夫疑戀健全女粉絲被嘲︰剩半截仍出軌

親子 16:41 2021/01/11

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內地一對「連體夫妻」網紅被傳出已分開，因無腿丈夫疑搭上女大學生出軌拋妻棄女。

任何人都有機會出軌！內地一對殘障夫妻，女的因意外失去右前臂，男的因車禍下半身被截肢，妻子以竹簍背起丈夫，讓丈夫可以從後出手幫忙，其後兩人拍片放上網大受歡迎，獲得「連體夫妻」稱號並成為網紅。可是近日傳出男方疑搭上身體健全的女大學生，斷臂妻慘變單親媽媽。

綜合內地傳媒報道，「連體夫妻」近年在網上爆紅，無腿丈夫小波因車禍失去雙腿，屬於高度殘障，與失去右前臂的妻子阿嬌婚後育有1名女兒，靠做小生意維生。

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兩夫妻一直互相扶持，互當彼此的手腳，阿嬌特意訂造竹簍讓小波坐在裡面，可以孭起丈夫外出，丈夫亦可從後出手幫忙斷臂妻子，兩人幾乎形影不離。有網民建議他們拍片上網記錄生活，沒料到一炮而紅，感動了無數網民，更獲封為「連體夫妻」。

兩夫妻獲善長捐助變得富貴

兩夫妻得到很多善心網民的捐助，亦靠直播賣貨賺取收入，生活開始變得富貴，買得起名車之餘，新影片中的他們亦顯得打扮時尚。

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兩夫妻成網紅後，開始吸引粉絲探訪「連體夫妻」的生活，有傳其中一名身體健全兼家境富裕的女大學生，竟由粉絲變成小三搭上小波出軌，小波狠心拋妻棄女，曾與無腿丈夫共患難的阿嬌，已傷心帶著女兒回娘家生活，小波則搬到女粉絲家中。不少網民批評無腿丈夫始亂終棄，

只剩半截（身驅）仍偷食！

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網上早於2018年起，已不時傳出小波出軌，與四肢健全的女子狀甚親密，更有相關短片流出，但「連體夫妻」沒有證實或否認事件，而且兩人從未正式接受過傳媒訪問，故對於兩人的背景也流傳多個版本。

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有傳小波是因車禍從小失去雙腳，曾患嚴重抑鬱症，更試圖自殺數次。後來在一個殘疾人士聯誼會上遇到阿嬌，對方也因車禍失去右前臂，令這對殘疾男女走在一起。

另一版本是兩人在同一間工廠打工，由於兩人皆殘疾而惺惺相惜，走在一起。第3個版本是兩人早已結婚，並一起到城市打工，卻因遇上車禍而雙雙變成殘疾。然而，兩人的真實關係、是否真的已婚，也從未得到他們親口證實。

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責任編輯︰王明芳

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