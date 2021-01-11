薛凱琪執導新歌《哥本哈根的另一個我》MV　Fiona寒天開工雙手凍傷

▲ 薛凱琪新歌《哥本哈根的另一個我》

2021年新開始，薛凱琪打頭陣推出與AGA合作作品《哥本哈根的另一個我》派台歌，述說一個關於平行空間的故事。

今次《哥本哈根的另一個我》的MV再次由Fiona執導，將不同平行空間的自己呈現在MV，有為生活努力打拼的、有剛剛結婚享受小幸福的、有在生活中掙扎的藝術家，透過這些畫面展示生命中因不同選擇而走向不同命運的可能性。

因為太多的場景需要，所以決定在錄影棚搭景。

但拍攝當日Fiona發覺天氣驟冷至零下幾度，在一個6、7層高的大錄影棚裡，室內的溫度跟室外的溫度一樣，而現場又沒暖氣，加上MV內一人分飾幾角的她，有些角色只穿單薄衣裳，固當拍第一個場景時，Fiona便發覺自己雙手凍傷了，十根手指都凍到又紅又癢又痛，要急忙途潤手霜補救。

期間換服裝時，因為極度乾燥，手指不小心刮到自己身上的皮膚，更刮走了一整塊皮膚，當場流血需要馬上處理。但Fiona為免影響進度，忍著痛及嚴寒的天氣硬着頭皮繼續拍攝。

後來工作人員找來真火的大暖爐讓Fiona在換場景之間取暖，雖然一冷一暖令她一整天感到暈眩。Fiona也笑說：「這是出道以來用最多暖包的MV拍攝，不過經一事長一智，下次在寒冷的天氣下有類似的拍攝，一定要找實景，因為會有暖氣。」

雖然在場景設計上預算少了天氣的影響，導致某些鏡頭需要刪減，不過錯有錯着，寒冷的感覺讓Fiona發揮了一種自然的凄美感，更加配合歌曲想要表達的感覺，和置身於哥本哈根這種北歐地方的浪漫。