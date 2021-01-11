【新冠肺炎】律敦治醫院醫生指第四波病毒較第三波「蠱惑」　可今日玩手機明日插喉

▲ 新冠肺炎疫情持續將近一年，律敦治醫院由第一波疫情起已接收200名確診病人。(洪芷晴攝)

新冠肺炎疫情持續將近一年，律敦治醫院由第一波疫情起已接收200名確診病人，除醫治外，亦貼心照顧患者入院的生活所需，該院於7月時推出俗稱「福袋」的關懷包，為剛入院需隔離的患者提供暖水壺、毛巾及拖鞋等日用品，避免有患者因突然入院而驚慌失措；有醫生認為，第四波疫情病徵較以往更輕徵，免疫系統識別不到，令年輕患者難察覺，籲巿民接種疫苗，「醫護已為港人守到最後一關，見到曙光」。

該院的傳染病控制統籌廖維滔醫生提到，第四波病毒較第三波「蠱惑」，「今波有好多病人個肺全花都可以毫無症狀，即使年紀較長的亦是，可以今日玩緊手機，明日已嚴重到要插喉」，曾有一名70多歲的長者毫無徵狀，惟後來得悉數日前曾與其見面的親人確診才做檢測，「一入院照肺已是全花，若不是知道有親人中招，病情再拖兩日可能一入院已要插喉，已沒時間為他降低體內病毒量」。

他又提到，第四波疫情期間醫院接收不少來自跳舞群組的病人，而他們的社交活躍度好高，「又令到再多了人中招」。於第四波疫情中，自己於院內曾見患者體內的病毒數值（CT Value）最低達9，是一名年輕男患者，「個位數字反映傳染力真的很高，又無症狀，所以醫護真的要看得好緊」。

抗疫將近一年，廖醫生感慨指，這一年最大的感受，是於沙士的17年後，培養到一群能面對疫情的醫護人員；提到本港即將有疫苗，他呼籲巿民接種，「醫護已為港人守到尾聲，見到曙光，接種疫苗是可外出吃飯、旅遊的希望」。

該院的註冊護士楊樂於疫情期間亦一直留在隔離病房照料病人。面對疫情，當時才剛畢業2年的他自言「自己仍好新」，「始終未曾接觸過疫症，初時『好驚』，擔心自己中招會傳染給親人，遂於疫情最初已決定租住酒店『躲起來』，一住便住了3個月」。

他憶述，自己當時一度感到很大壓力，「當時覺得自己為返工要疏遠親友，感到十分孤單。後來，楊母跟他說，「大不了全家一起中招，一起入隔離病房」，他才決定搬回家中，「興幸家人支持自己，成個人安心了」。

除醫治外，律敦治醫院由第一波疫情至今接收200名確診病人。於去年7月，院方的病人資源中心推出俗稱福袋的關懷包，包括有拖鞋、牙膏、牙刷、洗頭水、梘液、紙巾、暖水壺、酒精搓手液及毛巾等，至今已派發約100份。註冊護士楊樂表示，不少患者由得悉確診至入院的時間較倉促，「可能會覺得好急好突然」，更有患者在毫無準備下入院，「該患者給我錢，問我能否助他購置日用品」。楊護士有見及此，便向院方反映。楊護士更笑指，最多病人一到達病房便問「有Wi-Fi嗎」，故院方其後亦為每間隔離病房提供「Wi-Fi蛋」，至今已實行3個月。

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記者：洪芷晴