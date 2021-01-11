【面授課堂】中六生放學趕回家邊吃飯邊上網課　有學生不怕染疫出外與同學共膳

▲ 黃大仙一間中學本周繼續安排中六生回校上課，下周下午安排其他年級回校。（程志遠攝）

全港中小學今日（11日）可按校本需要，有限度恢復半日面授課堂或考試，以全校六分一學生為限，有中學本周繼續安排中六生回校上課，下周才安排其他年級輪流於下午返校，校方強調會繼續落實「最高規格」防疫措施。有中六生認為實體課有助專注學習，但不諱言在半日面授課後會與同學出外午膳，不擔心染疫。

教育局上周宣布將中六級回校上半日課或考試的安排，延伸至中小學其他年級，中學可分別在上、下午分別安排不同年級、最多六分一學生回校。

黃大仙李求恩紀念中學校長賴炳華稱，新安排涉及上午及下午面授課，校方早前未及調整時間表，故本周繼續安排中六生於上午回校，放學後約2小時15分鐘午膳及交通時間後便上網課；該校下周始安排中五級逢一、三及五下午回校，另於周二及四下午安排其他年級輪流回校。

兩名正備戰文憑試（DSE）的中六生均受去年停課轉為網課影響進度，已退修1科選修科。學生陳科文表示，去年受暫停面授課影響學習進度，故退修地理科，主攻核心科及選修科「企業、會計與財務概論」，直言「壓力真係幾大」。他說，「網課不可以完整學習，又要面對DSE；雖然DSE（考試範圍）減輕咗，但依然有困難，要自修和自律。」

科文家住天水圍，往返學校每程巴士需時1.5小時，放學後如遇塞車更需2小時，「有時買完午餐之後即刻上網課，一路食一路聽」，但他仍對回校上課感開心，因實體課會令他更專心及容易吸收。

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另一名中六生盧子康亦認為上網課容易分心，且網課主要教主科，選修科課時較少，加上他對背誦感困難，早前已退修中史科，僅選修視覺藝術科。

住在學校附近的子康更不諱言，最近在半日面授課後，仍會與其他同學出外午膳，問到他怕不怕交叉感染，他說「大家食飯開心啲」、「隔咗咁耐大家都無事，所以都唔擔心」。

賴炳華認為，教育局不准學校為學生安排午膳的原意是好，儘管校方已提醒學生不同出外共進午膳，但他相信大部分學生都是出外用膳，買外賣或家長煮好午餐供子女進食的情況只佔少數。他認為，如學校做足衞生防護措施，冀當局可以給多更多信心學校，安排學生在校內進食午膳，同時轉為全日面授亦可減少學生回校次數，以其學校為例，禮堂學生支援中心有寬敞位置及每個座位設3面膠板阻隔飛沫，早前曾作為學生午膳場地。

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記者：馮琪雅