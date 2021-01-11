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【新冠肺炎】議員關注疫情下安老院舍不能探訪有如「軟禁」　勞福局稱以長者性命為最重要考慮

社會 14:40 2021/01/11

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勞福局副局長何啟明指，當局有就安老院舍探訪問題想過措施，但要等疫情穩定後才會推出，強調以老人家性命為最重要考慮。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情持續，有立法會議員關注疫情下親屬不能到安老院舍探訪長者，形容有如「軟禁」，詢問勞工及福利局有否考慮合適措施平衡需要。局方回應指，明白家人的困擾，勞福局有想過措施，但要等疫情穩定後才會推出，強調以老人家性命為最重要考慮。

立法會福利事務委員會開會討論改善長者社區及院舍照顧服務，熱血公民鄭松泰表示，現時所有安老院舍不容許家屬採訪，形容情況有如「軟禁」長者，甚至有長者在院舍離世都見不到，即使有網絡視訊見面，對於老人家僅看電視一樣。他詢問局方是否有措施，容許家屬有條件探訪。

勞福局副局長何啟明回應指，當局有就探訪問題想過措施，但要等疫情穩定後才會推出，強調以老人家性命為最重要考慮。

旅遊界姚思榮關注安老宿位不足問題，何啟明指，當局在2017年收到安老事務委員會提交安老服務計劃方案，整體會按方案規劃香港安老設施的供應，宿位是其中一個處理方法，而家居安老亦要措施配對，當局已有整體改變和處理正在進行。當局明白市民對於宿位水平有一定要求，故會透過「大棒和紅蘿葡」，檢討安老院舍和殘疾院舍的條例，以購買更多更多合水平的宿位予輪候中的長者。

社署副署長陳德義（右）指，當局12月尾已分別公開邀請業主，提出放售建議，目標2021年購買到首批物業作社福用途。（馮漢柱攝）

民建聯柯創盛則批評當局增加資源的方法只是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，促請勞福局檢討2017年的規劃，亦認為當局增加宿位相當不進取，追問200億購置物業作社福用途的進度。何啟明承認，安老院舍不是一時三刻變出來，當局中長期透過買物業、公營房屋增加5%樓宇面積及鼓勵私人土地作社福用途幾條腿走路，而短期則透過買位紓緩宿位不足；而200億購置物業進度，他指有關同事已走完諮詢，但詳情未必適合公開討論。

社署副署長陳德義補充，當局12月尾已分別公開邀請業主，提出放售建議，目標2021年購買到首批物業。

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記者：徐紹軒

 

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