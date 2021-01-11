【限聚用膳】一家四口分枱食飯4歲仔哭求同坐　港媽被鬧呻湊仔辛酸︰外人點會明

▲ 有港媽一家四口外出分枱食飯，但4歲大仔哭求與她同坐遭旁人指責，她大呻湊仔辛酸。

因應本港第4波新冠肺炎疫情，政府早前宣布2人限聚令外，堂食時間亦縮短至晚上6時，直至本月20日。在限聚令下，一家人外出用膳要分枱坐，有港媽在社交媒體分享，一家四口分枱食飯，她與1歲細仔坐，但4歲大仔卻哭求與她同坐，遭旁人指責「有限聚」，她大呻湊仔辛酸「外人點會明」。

4歲大仔爆喊欲與母坐

該名港媽向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示與丈夫及兩個分別1歲和4歲的兒子，一起到尖沙咀海港城的Food Court用餐，她與細仔坐一張枱，丈夫則與大仔坐另一張枱。兩張枱相距一個走廊位，一家人點了二人餐，她指︰

我哋要將啲食物拎嚟拎去咁先share到，同時我哋各自照顧兩個仔，根本自己都食唔到。

後來大仔食完後去找港媽，因限聚令下，她只能告訴大仔「唔得呀」，但小朋友扭計要跟媽媽坐，於是她打算開YouTube讓兩個兒子一起看。不久即有一個男人走來跟港媽說「有限聚呀」，她的丈夫即把大仔帶回另一張枱，因而令他狂喊，她頓時感到難受︰

點解會變成咁？我哋一家四口都唔可以安安樂樂食餐飯？

形容分枱坐如生離死別

港媽隨即大聲告訴大仔，「喊大聲啲啦，呢度無人會理你㗎……而家有限聚你無得同媽咪坐㗎」，更表示︰

我嗰刻感覺好似生離死別咁……真係好痛心！

她指兩個兒子都想與她坐，她也想先照顧他們，待丈夫把麵吃完，大呻「街外人又點會明白，我哋湊小朋友出街食飯嘅辛酸呢？」她認為可能有人覺得「咁辛苦做咩要帶小朋友出街食？」她解釋在疫情下，學校暫停面授課程、公園的遊樂設施關閉，反問「唔通連出去食個晏都要受人批評？」最後她表示「只想快啲過返正常嘅生活」。

網民︰各有各難處

有網民對港媽表示同情，留言「明白你苦況」，並建議她下次嘗試向大仔解釋，也順道讓父子有相處的機會。另有網民批評港媽「就算大聲鬧佢（大仔）都冇用」，其中一名網民指如果兒子不聽解釋，可以「食飽先出去行下，到咁上下就外賣返屋企」，認為「個個都有自己難處，有時真係唔係人人都可以寬容到」。有人留言︰

你有你無奈，但要明白，人哋做飲食行業都無奈，明明有好多位，佢哋又唔可以俾客人坐滿，同客人解釋，又會有人不滿，唔跟限聚令坐，又會俾人罰錢！

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責任編輯：王明芳