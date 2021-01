【新冠肺炎】76%新冠肺炎患者發病半年 至少有1症狀包括睡眠困難抑鬱

▲ 有研究發現,76%新冠肺炎患者發病半年後,至少仍有1症狀。

全球新冠肺炎疫情持續,內地有研究團隊追蹤1733名患者後發現,有76%人士在發病後半年仍持續出現一種症狀,最常見的是疲勞、肌肉無力,另也包括睡眠障礙、焦慮和抑鬱。



是項研究由武漢市金銀潭醫院、中日友好醫院呼吸中心、國家呼吸醫學中心和中國醫學科學院病原生物學研究所共同合作,上周六(9日)於國際醫學期刊《柳葉刀》(The Lancet)發布,題為《6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study》。

是次研究對象為2020年1月7日至5月29日期間從武漢金銀潭醫院出院的1733名患者,年齡中位數為57歲。團隊於2020年6月16日至2020年9月3日隨訪,為期186天。所有患者均接受了一系列問卷調查,以評估症狀與健康相關的生活質量,並接受身體檢查、6分鐘步行測試及血液檢查。

疲勞或肌肉無力為常見症狀

團隊隨訪期間發現,有76%患者發病半年後仍至少持續一種症狀。最常見症狀是疲勞或肌肉無力,佔63%。另外,出現睡眠困難的佔26%,感到焦慮或沮喪的佔23%。

在390位接受額外檢查的患者中,有349位完成了肺功能檢查,其中41位因依從性差而無法完成檢查。病情較嚴重的患者通常是肺功能下降,嚴重程度分為三類:不需要補充氧氣(等級3)、需要補充氧氣(等級4)、需要通氣(等級5-6)。其中,最嚴重等級(需要通氣)的患者有56%經歷了彌散障礙——氧氣從肺部到血流的減少,等級3及等級4患者分別佔24%、22%。

研究亦發現,此外,有94名患者在隨訪時完成抗體檢測,與急性期住院時相比,中和抗體的滴度下降了52.5%。研究團隊表示,這可能帶來再次感染風險的擔憂。部份患者出院後腎臟仍出現問題,新冠肺炎會影響肺臟及其他器官。檢查期間發現,住院時腎功能正常的患者,有13%在隨訪中出現腎功能異常情況。

不過,研究團隊指出是次仍有其局限性,包括在急性期和隨訪期間均完成抗體檢測的患者數量有限,未來需要更大樣本的研究以闡述抗體隨著時間的動態變化趨勢。

