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【新冠肺炎】76%新冠肺炎患者發病半年 至少有1症狀包括睡眠困難抑鬱

健康 15:34 2021/01/11

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有研究發現，76%新冠肺炎患者發病半年後，至少仍有1症狀。

全球新冠肺炎疫情持續，內地有研究團隊追蹤1733名患者後發現，有76%人士在發病後半年仍持續出現一種症狀，最常見的是疲勞、肌肉無力，另也包括睡眠障礙、焦慮和抑鬱。
　
是項研究由武漢市金銀潭醫院、中日友好醫院呼吸中心、國家呼吸醫學中心和中國醫學科學院病原生物學研究所共同合作，上周六（9日）於國際醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）發布，題為《6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study》。

是次研究對象為2020年1月7日至5月29日期間從武漢金銀潭醫院出院的1733名患者，年齡中位數為57歲。團隊於2020年6月16日至2020年9月3日隨訪，為期186天。所有患者均接受了一系列問卷調查，以評估症狀與健康相關的生活質量，並接受身體檢查、6分鐘步行測試及血液檢查。

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疲勞或肌肉無力為常見症狀

團隊隨訪期間發現，有76％患者發病半年後仍至少持續一種症狀。最常見症狀是疲勞或肌肉無力，佔63％。另外，出現睡眠困難的佔26％，感到焦慮或沮喪的佔23％。

在390位接受額外檢查的患者中，有349位完成了肺功能檢查，其中41位因依從性差而無法完成檢查。病情較嚴重的患者通常是肺功能下降，嚴重程度分為三類：不需要補充氧氣（等級3）、需要補充氧氣（等級4）、需要通氣（等級5-6）。其中，最嚴重等級（需要通氣）的患者有56％經歷了彌散障礙——氧氣從肺部到血流的減少，等級3及等級4患者分別佔24%、22%。

研究亦發現，此外，有94名患者在隨訪時完成抗體檢測，與急性期住院時相比，中和抗體的滴度下降了52.5%。研究團隊表示，這可能帶來再次感染風險的擔憂。部份患者出院後腎臟仍出現問題，新冠肺炎會影響肺臟及其他器官。檢查期間發現，住院時腎功能正常的患者，有13％在隨訪中出現腎功能異常情況。

不過，研究團隊指出是次仍有其局限性，包括在急性期和隨訪期間均完成抗體檢測的患者數量有限，未來需要更大樣本的研究以闡述抗體隨著時間的動態變化趨勢。

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責任編輯：羅嘉欣

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