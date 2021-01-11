【食用安全】菜販為保鮮將化工原料浸染香蔥 濕紙巾一抹擦出藍色　

▲ 專家教3招鑑別無「藍礬」蔬菜。

內地街市近日紛現甩色香蔥，只要一用濕紙巾擦拭，就會擦出藍色，導致人心惶惶。據當地市場監督管理局，相信香蔥添加了「藍礬」用於保鮮，長期食用或有害身體。其實，蔬菜添加藍礬並非首次，多年前內地亦揭發有農戶在韭菜上添加「藍礬」保鮮。到底「藍礬」是什麼？有沒有什麼方法可以鑑別？

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內地節目《生活2012》曾找來專家拆解何謂「藍礬」，指出菜販為了保持蔬菜鮮綠色，所以添加這些化工原料。

北京大學腫瘤醫院醫學博士李明表示，藍礬又叫五水硫酸銅，是一種常見的化工原料。在化工上主要作用為防腐殺蟲，所以噴在蔬菜上可以起到防腐作用，保持蔬菜長期新鮮。另外，藍礬中的銅離子還可以把蔬菜中葉綠素的鎂離子置換出來，使蔬菜長期不變黃。

如果在蔬菜上見到有藍色的斑點，而且吃起來有銅銹味，就有可能是使用了藍礬。藍礬畢竟是化學原料，多吃肯定會對人體造成傷害。一次食用過多，可致嚴重嘔吐、腹瀉、或一些神經症狀。

3招鑑別無「藍礬」蔬菜



▲ 添加了藍礬的蔬菜可擦出藍色。

▲ 噴了「藍礬」的蔬菜，外觀上差異可以不大。

▲ 主持實測後表示，噴了「藍礬」的蔬菜，有機會也擦不出顏色。

▲ 主持實測後表示，噴了「藍礬」的蔬菜，有機會也擦不出顏色。

世界衛生組織健康教育促進研究中心顧問孫樹俠表示，有3招可鑑別蔬菜有沒有噴過「藍礬」：

當時看很漂亮，綠得很誘人。

第1招：先看它綠得是否和正常的蔬菜不一樣。

第2招：如果不太正常，可以用手摸一摸，看看會不會甩色。

第3招：聞一聞，「藍礬」有類似金屬味、生銹味，可以靠此鑑別。

清洗去除「藍礬」方法

華中農業大學蔬菜系實驗員為節目《生活幫》進行實測，將韭菜分成3個樣本，1份是正常韭菜、1份浸過藍礬液體並清洗過，1份浸過藍礬液體不清洗。

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結果顯示3個樣本的銅離子含量分別為：

正常韭菜：0.08mg/100g

浸過藍礬液體並清洗過：0.12mg/100g

浸過藍礬液體不清洗：0.2mg/100g

華中農業大學蔬菜系實驗員趙爽表示，用水清洗只是把韭菜表面的銅離子洗掉，韭菜裏面還有一些銅是無法用水清洗掉，故需要用洗米水清洗。

▲ 洗米水可去除「藍礬」。

經實測，使用洗米水清洗過的韭菜，銅離子含量為0.08mg/100g，即跟韭菜本身含銅量相當，證明可去除藍礬。實驗員趙利強解釋，因為洗米水可跟銅離子發生一定反應，很容易將銅離子去除。

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責任編輯：羅嘉欣