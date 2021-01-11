【九龍東】警方新大樓落成應對3大挑戰　憂慮嚴重罪行年輕化　

▲ 東九龍總區指揮官呂錦豪憂慮嚴重罪行年輕化趨勢，呼籲社會共同協助年輕人重回正軌。（陳靜儀攝）

起動九龍東計劃推行近10年，逐漸將九龍東轉型成本港第二個核心商業區，為配合有關計劃，警務處在2016年決定於舊啟德行動基地興建全新東九龍總部綜合大樓，經過4年工程，大樓於去年底啟用。

隨着各項基建及社區設施相繼落成，警方相信新大樓有助加強處理相關警政工作。東九龍總區指揮官呂錦豪接受TOPick專訪表示，展望東九龍未來有3大挑戰，尤以嚴重罪行年輕化最為憂心，「單靠執法亦不能從根源解決問題」，呼籲社會各界共同合作，將青年導回正軌。

呂錦豪曾先後出任中區警區指揮官及港島總區副指揮官，在去年7月擢升為助理處長，接任東九龍總區指揮官一職。警方預計啟德發展區的工作人口至2024年將會增加9成；住宅人口將增加5成。

呂預期警方在東九龍將會面臨3大挑戰，包括嚴重罪案年輕化、商業罪案增加及公共安全問題，亦將會是警方在東九龍的未來重點工作。

▲ 東九龍總部綜合大樓於去年底啟用。（陳靜儀攝）

童黨問題一直是東九龍地區的核心社會問題，亦是呂上任後最為關注的問題之一。他稱區內青少年涉及嚴重罪案有惡化趨勢，去年1至11月的青少年被捕人數較2018年同期上升近7成，當中10至15歲的青少年上升高達67.5%，由店舖盜竊、販毒，嚴重至加入黑幫「淋油收數」，年紀最輕只有11歲，甚至有人穿校服犯案。

呂特別提到去年9月牛頭角一宗綁架案，警方拘捕4名13至17歲的男童，形容情況已是水深火熱，「講緊係參與綁架，係重罪嚟，佢哋真係知道自己做緊乜？知唔知刑罰會有幾重？」他痛斥有人在背後慫恿青年鋌而走險，藉此逃避警方追查。

呂強調拯救年輕人刻不容緩，「雖然警方一定會繼續執法，但要有效控制問題需各界合作，希望學校、社福機構及家長可共商方案，讓青少年重回正途。」

九龍東作為香港第二個核心商業區，將有不少跨國企業、商業機構等進駐，預期涉及商業罪案將會增加，但呂指現時東九龍總區人員在處理和調查商業罪案的機會及經驗相對較少，因此有必要加強培訓前綫刑偵人員相關知識。

呂錦豪形容，相關罪案以往較集中於中環灣仔一帶，「港島（人員）個個都處理過」，因此希望調配富經驗的督導人員到東九龍刑事單位，同時要培訓人員處理商業罪案的調查技巧及專業知識，特別是處理商業詐騙及科技罪案的能力。

此外，大型基建如啟德郵輪碼頭、啟德體育園落成後，未來國際盛事、文化及體育活動在東九龍舉行，警方預計屆時將會有大型人群管理及交通疏導行動，亦容易成為恐怖襲擊目標。

呂有大型人群管理經驗，他指東九龍總區早在大型基建的工程期間，已為場地提供反恐、防罪建議，並定期進行反恐訓練及進行跨部門聯合演習。東九龍總區去年亦成立總區公眾活動支援隊，協助各警區行動指揮中心，提升調配、指揮和協調地面單位的能力。

不過，觀塘交通問題一直困擾居民，呂笑言亦身同感受，「約朋友食飯都要預時間塞車」，他認為主因除涉及規劃問題外，亦涉及部分市民、商戶貪方便違泊有關，故警方視察情況後決定與商戶約法三章，明言會在放工時間等交通繁忙時段嚴厲執法，「會雷厲風行打擊違泊問題」，而東九龍總區亦於去年12月成立區交通特遣隊，專責處理交通問題，他指已初見成效。

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記者：蘇文軒