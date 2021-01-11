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呂錦豪童年見盡黑幫惡行立志儆惡懲奸　愛長跑鍛練意志紓壓

社會 08:00 2021/01/11

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（陳靜儀攝）

東九龍總區指揮官呂錦豪投身警隊27年，因兒時成長經歷對惡勢力深痛惡絕，繼而立志加入警隊「儆惡懲奸、除暴安良」。在脫下制服的時候，他則愛以長跑鍛練意志及減壓。

成長於80年代屋邨，呂錦豪自言，在童年時期見盡黑幫橫行的不合理，身邊亦有朋友、鄰居誤入歧途，「收保護費不在話下……（有朋友）跟大佬話保護你，但點解都會成身傷痕？」之後一次看見警察執法，平日趾高氣揚的黑幫隨即氣焰大減，他因而立志加入警隊打擊罪惡，在大學畢業便立刻投考督察。與處長鄧炳強一樣，呂錦豪亦是社工系出身，是港大畢業生。

加入警隊後，呂錦豪曾多次負笈內地和海外進修，他自言自小已渴望到海外留學，無奈因基層出身家庭環境不容許，因此感恩警隊給予他夢想成真的機會。他續指，警隊設有不同崗位，「每次轉調不同部門都好似轉新工一樣」，十分有新鮮感。

在擔任東九龍總區指揮官前，呂曾於多個警區和總區擔任行動指揮崗位，他形容當中最重要的是團隊精神，而團結亦是警隊賴以成功的基石。

身形壯碩的他熱愛運動，在去年起擔任警察體育協會主席一職。呂錦豪在學時期已是運動健將，中學時期熱衷游泳，曾出戰學界賽事，至大學時期則「游上陸地」，愛上長跑，亦演變成減壓習慣，他至今仍堅持每周進行至少一次長跑訓練，「好享受跑步時的片刻寧靜，不論工作有多繁忙、生活有多不如意，（跑步）都有助我放鬆心情。」

他笑言，目前公務繁忙無暇參與大型馬拉松，希望在退休後可挑戰全球6大馬拉松賽事。

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記者：蘇文軒

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