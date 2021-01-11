警員機場遇襲拔槍示警　社區主任技工認暴動罪還押候判

▲ 第4被告麥幸雄（右）否認控罪，今於區域法院開審。（林欣樂攝）

前年8月中，香港國際機場發生反修例示威，其中4名男子涉於機場示威期間襲擊1名警務人員，引致警務人員一度拔槍示警。涉案其中2名男子今（11日）於區域法院承認暴動罪，還押至1月26日作求情。

涉案4名被告依次為邱文勁、葉文亮、高穎康及麥幸雄，其中首被告邱文勁（30歲；社區主任）及次被告葉文亮（23歲；技工）今承認1項暴動罪。

案情指，2019年8月13日下午至8月14日清晨期間，數百名示威在機場舉行示威活動，示威者佔據大堂及阻止旅客經機場一號客運大樓離境大堂離開香港，令機場服務受阻。

8月13日當晚有示威者以行李手推車等物品阻擋警察運輸巴士前進，亦有人向警察運輸巴士投擲物品，期間，次被告不斷以手持的手電筒照向巴士司機位及車身，過程被車上一名警務人員拍下。

當晚稍後，一群警員從警車步出驅散示威者，其中一名警員嘗試追捕示威者期間，被包括兩名被告在內的約10名示威者包圍及襲擊，警員被推倒及以不同物件擊打，其中首被告試圖將警員手上的圓盾搶走，又試圖將行李手推車推向警員；次被告則以手電筒擊打了警員背部一下，又推了警員一下。最終警員擔心自身安全，故拔槍示警，示威者逐漸散去。

警方事後翻查閉路電視片段而成功拘捕兩名被告，而警方更發現，首被告於2019年7至8月期間，曾在Facebook等社交媒體發佈帖文及影片，教導示威者如何在公眾集會及遊行中戴上口罩隱藏身份等。

兩名被告需還押至1月26日作求情，而餘下兩名不認罪的被告則於明天（12日）繼續審訊。

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記者：楊詠渝