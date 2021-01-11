警方東九龍新總部坐落啟德核心區　集中各部門多項先進設備提升指揮調配效率

▲ ▲ 新落成的東九龍總區新總部大樓樓高16層，設有警隊最新型的指揮中心。（陳靜儀攝）

警務處在2016年於舊啟德行動基地展開「東九龍總部綜合大樓」興建工程，經過4年的新大樓終於落成，並在去年11月20日由處長鄧炳強與東九龍總區指揮官呂錦豪主持開幕儀式。新大樓設備先進，設有警隊最新型的指揮中心，有助提高行動效率和調配能力。

警方九龍總區在1992年劃分為東、西兩個總區，而東九龍總區轄下有4個警區，包括黃大仙、秀茂坪、觀塘及將軍澳警區，以及跨區的鐵路警區。不過因應當時東九龍總區未有個別工作大樓，東九龍總部和相關附屬單位便分散到不同地點運作，例如指揮官辦公室坐落於將軍澳警署、刑事總部設於慈雲山警署等。

呂不諱言，以往各部門分散各處，單位之間溝通難免不便，「一係電話滙報、開會都要走嚟走去」，因此新大樓落成有助加強東九龍總區的整體指揮，提升行動效率、協調性，「行落兩層樓就見到下屬」，方便警隊應付區內不同需要。

樓高16層的新大樓坐落啟德核心地段，可遠眺獅子山。大樓內的東九龍總區最高指揮中心為現時警隊最新型的指揮中心，添置多項先進資訊科技設備，例如「智能觸控熒幕」可用作電子書寫、實時行動繪圖及即時通訊；中心亦設有全高清電視幕牆，配合區內「全方位移動變焦功能」的閉路電視系統使用，讓人員能同步監察區內環境。

中心內亦按人員的層級及功能劃分為不同區域，包括為最高決策人員而設的會議室「艦橋」；負責進行即時情報收集及分析的情報中心；協調人手及提供後勤支援的總區後勤處。

秉承啟德發展區可持續發展的理念，大樓亦都採用多項環保節能設計，如垂直綠化和太陽能熱水系統。同時大樓設有不同康樂設施，包括「活力梯間」、健身室、露天平台等，讓人員可在繁重工作之間取得平衡，舒展身心。

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記者：蘇文軒