【無品鄰居】葵盛西邨婆婆晾衫架曬臘鴨　樓下住戶超崩潰：仲滴緊血水

▲ 葵盛西邨有住戶用晾衫架曬蠟鴨。

疫情下，市民都較以往注重個人衛生，但總有人做出罔顧公德心的行為。近日有葵盛西邨住戶於網上發文抱怨，指住在樓上的婆婆在晾衫架曬臘鴨，更有血水滴落，令她大感崩潰。

日前有網民於上周四（7日）在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，指葵盛西邨8座有位婆婆竟在晾衫架上曬臘鴨。

樓上個婆婆晾啲咁既野出嚟，仲滴緊血水，真係想點呢？

從圖片可見，有人於晾衫架上掛了4隻鴨，並用晾衫夾著一塊紙皮，以覆蓋、保護臘鴨，避免弄髒。樓主留言補充，由於向保安員投訴後未能解決，故打算向區議員求助。

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帖文引起熱議，不少網民留言批評婆婆的行為自私兼不衞生，「驚人整污糟佢啲嘢，就唔驚自己啲嘢整污糟人哋啲衫，自私到」，亦有人笑言是「非法處理屍體.....」、「屍體發現案」。

早前有將軍澳有街坊路經公眾地方，驚現街邊出現大量曬臘肉，更有2至3人把風，情景令人嘩然。詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣