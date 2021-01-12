【KO痛症】常用鍵盤滑手機易患彈弓指嚴重可致致肌肉萎縮　物理治療師教3招紓緩彈弓指

▲ 彈弓指初期會有紅腫熱痛，後期雖然痛楚減退，但活動幅度隨之大大減少。忽視的話，更有機會導致肌肉萎縮，大把手尾跟！

手指「卡住」難以郁動，屈曲後要用另一隻手指大力推，啪一聲才伸得直？你可能患上彈弓指。初期會有紅腫熱痛，後期雖然痛楚減退，但活動幅度隨之大大減少。忽視的話，更有機會導致肌肉萎縮，大把手尾跟！

「彈弓指」又名板機指，正確病名為手指屈曲腱腱鞘炎。註冊物理治療師張聲恆（Alex）解釋，手指筋由手臂延伸至手指，筋腱去到手指就會比較幼，需穿過一條叫腱鞘的「隧道」。筋鍵就像列車，可在管內前後後滑動，以做到手指屈曲及伸直的動作。但若經過重複勞損，又或是平日負重太多，肌腱位置就有機會發炎水腫，使腱鞘增厚，嚴重時會產生一粒粒的結節。

「硬化的結節會阻礙筋腱郁動，彎曲、伸直都不能順暢地做，有機會『卡住』。」Alex續指，病人需靠外力幫助，使筋腱越過這些結節，強行活動手指時可能會「啪」一聲，好像彈弓般彈開。

病情分4級 女性患者多

從臨床觀察，「彈弓指」較常出現於40至60歲的中年人身上，女性較多。雖然病因未明，但推斷與年紀大、身體開始退化有關，加上在生活或工作習慣的堆疊下，因手指的重複性動作、長時間負重而導致勞損。

使用鍵盤或手機多，或工作牽涉手工勞動、拿重物的人，大部分都容易勞損肌鍵。 如教手工勞作、彈奏樂器的老師，地盤工人常常要拿重物周圍走，手指長時間重複性郁動或屈曲。

▲ 家庭主婦常常做家務，洗碗、抹枱、擦拭物件時都要靠手指，也同屬高風險一群。（Getty Images圖片）

「彈弓指」嚴重程度一般分為4級，第一級為有發炎迹象，手指肌腱輕微腫脹，掌指肌腱附近位置會有痛楚，嚴重者或會摸到發熱。第二級為手指仍可伸直，但郁動過程中會感覺到「卡住」或彈開，強行用力仍能屈曲或伸直。這代表腱鞘有腫脹和增厚的迹象，結節可能已經形式，會影響活動。

達第三級的話，手指轉換姿勢時不單「卡住」，更要在外力或另一隻手協助下，才可扳開手指，通常屈曲後就難以再伸直。最嚴重的第四級，手指明顯僵硬，外力協助都不能扳開手指，需以手術處理。「病徵不能一概以論，只屬基本份類，有二至三級的病人有時能自行伸直手指，也有時需靠外力幫助。」Alex補充。

痛感減退不代表好轉

一般人或認為病情愈嚴重，痛感也會隨之上升，但彈弓指的病情發展並非如此，級數愈高，痛楚未必加劇。

初期病人正值急性的水腫發炎期，按掌指肌腱時會痛。但當發炎期過去，結節慢慢增厚，可能只會導致手指『卡住』而無發炎。 如果病人的手指已『卡住』好久，其實已未必再有發炎情況。看下去只有輕微腫脹，按下有少許痛楚，但已不如初期般痛，主要影響活動幅度。

▲ 「彈弓指」好發於拇指，其次是中指和無名指，有機會幾隻手指同時發病，視乎生活習慣和姿勢。（iStock圖片）

Alex指若屈曲時掌指關節有痛楚，就應立即求醫，盡量控制炎症，以避免結節形成。不過，假如長期忽視病況、延誤治療，有機會導致肌肉萎縮。

病人因痛而不想動，或手指被『卡住』動不了，若太久無活動，周邊的手掌、小肌肉也會隨之萎縮，嚴重者有機會於3個月內就出現萎縮。

這類患者即使解決了腱梢的結節問題，疼痛消退、活動幅度回升，也要花好長時間做復康訓練，提升手指肌力和手掌握力。

除此之外，患「彈弓指」的病人因手指活動受限，部分人會依賴其他身體部位代做某些動作，久而久之連帶加劇勞損風險。「有些人會覺得肩膊不適和手踭肌肉痠痛，因使用了這些部位做代償。」另有病人除了手指被「卡住」，也伴隨住有關節變形的情況，物理治療師會轉介予專科醫生，因有機會為類風濕關節炎的徵兆。

▲ 註冊物理治療師張聲恆提醒，上班族若需長時間打字，可留意鍵盤會否過硬，若按鍵太費力都會有風險。（林宇翔攝）

深層按摩擊退結節

面對「彈弓指」病人，物理治療師會先問診，了解其生活和工作習慣分辨病因，繼而觸摸病人的肌腱位置，觀察是否水腫發炎，並檢查其手指的狀態、活動幅度。「會做手握力測試看看病人的肌肉力量有否下降，而手腕、前臂、肩膊等位置都可能會一併檢查，因『彈弓指』有機會連帶其他部位的勞損，若有事就一同治療。」

初期病人以消炎止痛為治療目標，病人應多休息，避免再重複或過度使用手指肌腱。「視乎發炎情況，若肌腱發熱會建議凍敷，沒發熱者可找暖包或浸暖水，讓全個手指關節加強血液循環，鬆解肌肉。」

第二期開始，會為病人處理結節問題，可用針灸或儀器如衝擊波、超聲波等。物理治療師也會於掌指關節附近，使用深層按摩的手法治療，以鬆解病人的結節。「軟化結節之後，手指『卡住』的情況就可改善。有時腱鞘組織增厚、結節形成之後，會使周邊的組織都變緊，出現黏連的情況，利用手法的壓力亦可解決這些問題。」

治療一般會做8至12節，情況有改善就繼續做，若這些方法都無改病況，病人可與醫生商討，可注射類固醇或做手術。

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3招紓緩手法

Alex推介3組伸展運動，任何人都可以做，具預防功效，而病人亦可得以紓緩，增加關節的郁動能力並強化肌肉。

1.放鬆手掌

將前臂伸直、手掌向外，以另一隻手輕力往下壓，應感覺到手指與前臂內側有拉扯感。維持動作約15秒，一天可分不同時段共做10次，可伸展負責伸直和屈曲的掌指肌腱。

2.伸展手指

雙手手指緊貼，雙臂伸直，其後手指漸漸向外拗，伸展幅度應為感覺到虎口位有拉扯感，手指、掌指關節和手指筋也會有同樣感覺。維持動作約15秒，一天可分不同時段共做10次，如每小時做一次，平均分布於生活中。

3.自行按摩

伸直手板，於掌指關節附近，摸到有增厚、結節的位置，再按上下、左右做按摩。力度要適中，按到有輕微痠軟感即可，每次可按半至1分鐘，一天可分不同時段共做10次。但若按完後感到餘痛，需等痛感散去才可再按。

若為初期病人，即掌指肌腱仍有紅腫熱痛者，不應做上述動作，應盡快求醫。若初期腫痛者仍做深層按摩，有機會加劇痛楚和惡化速度。

預防貼士

1.保持良好及正確的姿勢，多做手掌和手指伸展。

2.避免長時間集中使用同一隻手或手指工作，可適時換手、換手指繼續做。

3.減少做一些使手指勞累，或長期需屈曲伸直的活動，若無法避免，則每20至30分鐘要休息，或換手。

記者：吳霆俊