【新冠肺炎】中九龍幹線地盤增一名工作人員及一名緊密接觸者確診　累計8名工作人員及一名緊密接觸者確診

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。( 陳靜儀攝)

本港新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增逾41宗確診個案，其中3宗為輸入個案，38宗本地感染，包括11宗涉及不明源頭感染，27宗與早前個案相關，累計9,284宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生下午舉行記者會交代最新疫情。

張竹君表示，於今日新增的27宗與本地相關個案中，其中一宗為將軍澳藍田隧道的緊密接觸者，於檢疫中心確診。另兩宗與中九龍幹線地盤相關，涉一名工作人員及其緊密接觸者，累計8名工作人員及一名緊密接觸者確診。

另外，今日新增3個大廈須強制檢測，各有2名患者，包括：

景林邨景桃樓，不同單位不同座數

逸東(二)邨傑逸樓，相隔十數層但相同號碼

大角咀港灣豪庭7座，不同單位不同層數

▲ 大角咀港灣豪庭7座。(林宇翔攝)

港九小輪今日再多3名海員及一名確診者的緊密接觸者確診，另有3名初步確診個案，詳情即看：【下一頁】

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記者：洪芷晴