【新冠肺炎】護士憂傳染親友搬往酒店「避世」3個月　父母勸回家：最多一家人一起入隔離病房

▲ 於律敦治醫院隔離病房工作的護士楊樂(左)，一度離家居住酒店近三個月，隔離生活令其感到十分孤單。(陳永康攝)

新冠肺炎疫情之初，不少前線醫護為免增加家人感染風險，會搬往酒店暫住。於律敦治醫院隔離病房工作的護士楊樂，一度離家居住酒店近三個月，隔離生活令其感到十分孤單。一次與父母對話，家人支持他回家，更表示「最多咪一齊中招齊齊入隔離病房」，幸有雙親的支持，陪伴楊樂走過一年抗疫工作。

該院的註冊護士楊樂於疫情期間一直留在隔離病房照料病人。面對疫情，當時才剛畢業2年的他自言「自己仍好新」，「始終未曾接觸過疫症，初時『好驚』，擔心自己中招會傳染給親人，遂於疫情最初已決定租住酒店『躲起來』，一住便住了3個月」。

他憶述，自己當時一度感到很大壓力，「當時覺得自己為返工要疏遠親友，感到十分孤單。後來，楊母跟他說，「大不了全家一起中招，一起入隔離病房」，他才決定搬回家中，「興幸家人支持自己，成個人安心了」。

除醫治外，律敦治醫院由第一波疫情至今接收200名確診病人。於去年7月，院方的病人資源中心推出俗稱福袋的關懷包，包括有拖鞋、牙膏、牙刷、洗頭水、梘液、紙巾、暖水壺、酒精搓手液及毛巾等，至今已派發約100份。註冊護士楊樂表示，不少患者由得悉確診至入院的時間較倉促，「可能會覺得好急好突然」，更有患者在毫無準備下入院，「該患者給我錢，問我能否助他購置日用品」。楊護士有見及此，便向院方反映。楊護士更笑指，最多病人一到達病房便問「有Wi-Fi嗎」，故院方其後亦為每間隔離病房提供「Wi-Fi蛋」，至今已實行3個月。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴