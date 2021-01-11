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【新冠肺炎】今日新增41宗確診個案　38宗本地感染11宗涉不明源頭

社會 16:31 2021/01/11

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本港今日新增41宗確診個案，另有近40宗初步陽性個案。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增41宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、38宗本地感染，包括11宗涉及不明源頭感染，27宗與早前個案相關，累計9,284宗病例；另有30多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代疫情。

港九小輪今日再多3名海員及一名確診者的緊密接觸者確診，另有3名初步確診個案，詳情即看：【下一頁】

青衣救護站有2名救護員確診（個案編號：9206、9257），亦有1名救護初步確診，當局相信該處有小型爆發，詳情即看：【下一頁】

何婉霞指，再有2名瑪嘉烈醫院職業治療部病人服務助理初步確診，曾一起在同一房間內製作病人壓力衣。 詳情即看：【下一頁】

《TOPick診症室》每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

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記者：陳子謙

 

新冠肺炎疫情 衞生防護中心

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