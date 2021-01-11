【癌症治療】周凱旋基金會撥1500萬　資助經港大及中大醫生轉介病人到養和醫院接受癌症治療

▲ 養和醫院今日宣布獲周凱旋基金會捐助1,500萬元。

周凱旋基金會（11日）宣布推出的「親愛的妳」計劃，捐助1,500萬元，資助經香港大學及香港中文大學醫生轉介的癌症病人在養和醫院內接受治療。

基金會創辦人周凱旋表示癌症治療的開支，對每個家庭都是重擔，女患者面對危疾時，除了財政壓力，還要承擔自己無法照顧家人的憂慮，計劃除可減輕醫療負擔，也希望通過養和的高科技儀器，讓病人得到更先進醫療服務的選擇，基金會強調專注於推動教育相關及各種支持女性的公益項目。

養和醫院副院長暨「親愛的妳」項目負責人梁憲孫醫生表示為響應周凱旋基金會的善舉，負責資助個案的醫生，只收取50%手術費用，養和醫院也會提供20%部分服務收費折扣。

是次資助對象包括養和醫院醫生轉介之男、女病人、香港大學及香港中文大學醫生轉介之女病人，須家庭月入少於15萬港元，獲資助的患者每人可獲5至26萬港元不等，視乎療程而定；基金會預計受惠人數約136人，當中至少三分之二，即大約90人是女病人。

計劃覆蓋癌症治療範圍包括醫治乳癌的螺旋放射治療；醫治胰腺癌、前列腺癌等的立體定位放射治療；醫治婦科相關癌症的MR-Linac 磁力共振導航放射治療、醫治子宮頸癌的MR-Linac 磁力共振導航放射治療和醫治顱內外惡性腫瘤的立體定位放射治療：Cyberknife導航刀。

詳情如下：

日期： 2021年1月11日起

資助對象：養和醫院醫生轉介之男、女病人、香港大學及香港中文大學醫生轉介之女病人

資助資格：家庭月入少於15萬港元

資助金額：每人可獲5至26萬港元不等，視乎療程而定

受惠人數：約136人，當中至少2/3是女病人

計劃覆蓋癌症治療範圍：

乳癌—螺旋放射治療

胰腺癌、前列腺癌等—立體定位放射治療：MR-Linac 磁力共振導航放射治療

婦科相關癌症— MR-Linac 磁力共振導航放射治療

子宮頸癌—磁力共振導航近距離放射治療

顱內外惡性腫瘤—立體定位放射治療：Cyberknife 導航刀

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記者：陳麗娜