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【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院職業治療部小型爆發　再有2名病人服務助理初步確診

社會 16:44 2021/01/11

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（黃傑偉攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增41宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、38宗本地感染，包括11宗涉及不明源頭感染，27宗與早前個案相關，累計9,284宗病例；另有30多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代疫情。

 

瑪嘉烈醫院上周四（７日）一名職業治療部病人服務女助理初步確診（個案編號：9265）。何婉霞表示，今日再發現2名職業治療部病人服務助理初步確診，2名患者曾共用縫紉機製作壓力衣，兩人的儲物櫃屬上下格；２名新初步確診者分別曾在同一間壓力衣製作室食飯，但沒有發現2名新增病人與上周初步確診的女助理有緊密接觸的情況，三人有機會共同接觸的縫紉機對病毒反應呈陰性，初步排除3人經縫紉機感染。

 

院方正全力該上述個案展開調查，選在工作環境抽取環境樣本，初步並沒有檢出新冠肺炎病毒；職業治療部有３名員工列為密切接觸者，曾分別在同一間壓力衣製作室進食，院方會為３人安排檢測，並暫時關閉該製作室進行消毒。

 

何婉霞又說，針對上周初步確診的女助理，醫管局進行了個案追蹤，今日新增的2宗初步確診當時被列為其他接觸，而列為其他接觸的醫護人員，醫管局安排了他們進行醫學監察和定期檢測，透過檢測發現2人初步感染新冠病毒，有咳嗽和喉嚨不適等病徵，2人最後上班日期分別為1月8日和1月9日。

 

醫管局指，目前共有586名確診病人分別於23間公立醫院及社區治療設施留醫，其中39人情況危殆，45人情況嚴重，其餘502人情況穩定。目前已啟用688間負壓病房，合共1253張負壓病床。

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記者：陳麗娜

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