【萬千星輝2020】王浩信異性緣旺頻傳緋聞　陳自瑤由力撐丈夫到表現冷淡

▲ 王浩信封視帝，陳自瑤反應冷淡成焦點。

王浩信昨晚（1月10日）在《萬千星輝頒獎典禮2020》獲視帝，在台上向太太陳自瑤（Yoyo）致謝時，陳自瑤卻被TVB直播的鏡頭捕捉到毫無表情，由此成為大眾討論話題。

事後，王浩信為太太被指疑黑臉解畫護航，指可能天氣凍及陳自瑤太累。至於Yoyo表示，因為一時愕然才未及反應而已。

事實後來在台上，陳自瑤亦有主動走向王浩信，輕抱一下作祝賀。可是，她似只向丈夫說了幾句話之後便行開，表現不是很熱情。

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夫婦日漸冷淡

由此，王浩信與陳自瑤的關係再引討論。事實近年來，二人不但不如大多娛圈夫婦般公開放閃，甚至夫婦表現得頗為冷淡，比如王浩信提名今屆提名視帝，陳自瑤一直沒有為他拉票，就算有媒體問及此事，Yoyo也頗為迴避。

二人屬俊男美女可說金童玉女，而王浩信較陳自瑤年輕兩歲，他們在2008年拍《野蠻奶奶大戰戈師奶》邂逅而拍拖，3年後結婚。

雖然由拍拖到結婚初期，陳自瑤較王浩信紅，不過Yoyo並不介意，而王浩信亦十分爭氣，事業不斷攀升，終於成為一線小生以至現在兩度封視帝。

陪伴丈夫逐步創造事業，夫婦應更加恩愛，可是相反二人在公眾表現卻逐年愈來愈冷淡。

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王浩信異性緣旺

英俊王浩信一向異性緣旺，他在婚前被影到親自接送Cammi謝芷蕙到家中逗留逾5小時，在凌晨Cammi殘爆離開，事後王浩信指是與大班朋友開派對。

王浩信與陳自瑤在2011年11月11日結婚，二人在翌年4月27日誕女兒王靖喬（QQ）。

可是婚後，王浩信桃花仍旺，緋聞不斷先。

在2015年，王浩信與黃心穎合作劇集《東坡家事》，傳出兩人在內地拍外景時，經常打情罵俏，不過Yoyo公開護夫，表示對王浩信投信任票。

之後，王浩信和蔡思貝合作《踩過界》傳緋聞，報道指劇集台前幕後相約打邊爐，但王浩信與蔡思貝卻躲進VIP房鎖門打邊爐十多分鐘。之後王浩信指報道失實，Yoyo亦再護夫指老公並沒出軌。

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陳自瑤多次表示信任丈夫

可是後來王浩信與江嘉敏到英國拍《兄弟》時，因為朝夕相對令「友誼」升溫。二人事後否認，在後來《兄弟》宣傳活動上，王浩信對江嘉敏亦表現避忌，免再招是非，而陳自瑤曾回應丈夫與江嘉敏緋聞稱：「傳到麻木咗，會相信老公！」

近年，王浩信與陳自瑤沒有一同出席公開場合，而且多次傳出二人婚變，他們亦屢次否認。

▲ Yoyo與黃翠如及連詩雅因為合作《那些我愛過的人》成好姊妹。（取自IG）

在去年7月王浩信37歲生日時，陳自瑤並沒在社交平台公開向丈夫祝壽，反而用《那些我愛過的人》對白寫道：「咁多男人唔鍾意，係要鍾意搶人老公嘅」，並又再寫：「#點解呢個世界咁多綠茶婊#激死我#不知廉恥」似在含沙射影。

不過，陳自瑤被問及此事時解釋只是大家想得太多，表示只是她自己太過投入《那些我愛過的人》劇情而已。

究竟二人的關係如果，外人的確難完全理解，而且王浩信過往所傳緋聞，他亦已一一否認。不過可肯定他們都愛護女兒，儘管近年不見王浩信一家三口齊現身公開場合，但不時發現夫婦二人各陪伴女兒，盡父母的責任。

場加映：鄭子誠劉倩怡專訪