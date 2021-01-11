法律年開啟禮首次網上直播　終院首席法官張舉能強調「起底」或向法官施壓應受嚴厲譴責

▲ 終審法院首席法官張舉能今履新，並於法律年開啟禮發表演說。(司法機構提供)

新任終審法院首席法官張舉能今（11日）於禮賓府，在行政長官林鄭月娥監誓下，進行就職宣誓，新上任的他在首次以網上直播形式舉行的法律年度開啟典禮上致辭。張舉能提及法官審理帶有政治色彩案件時，判決往往受不同立場者批評，張強調，任何威脅使用暴力或網上惡意「起底」，試圖向法官施加不當壓力的行為，既應受到嚴厲譴責，同時亦是徒然的。

終院首席法官張舉能今於法律年度開啟典禮上，以司法獨立展開其致辭，張指出，司法獨立是《基本法》所規定的，獨立的司法機關對於香港的法治以及妥善執行司法工作極為重要，亦對於公眾和商界對司法制度的信心，以及香港作為「一國兩制」下一個法治社會所享有的國際聲譽同樣重要。

張續指，司法獨立的其中一個含意，是指法官等在履行司法職能時，絕對不應受到不當的外來壓力或影響。而法院難免會審理帶有政治色彩的案件，而審理這些案件的法官，往往受到傳媒和社交媒體的密切審視，他們的判決無可避免受到不同立場者之間的批評，但張指出，社會上人皆享有言論自由，固然應當充分尊重，但不可試圖對法官施加不當壓力，影響他們履行司法職責。

張強調，任何威脅使用暴力或網上惡意「起底」，試圖向法官施加不當壓力的行為，既應受到嚴厲譴責，同時亦是徒然的。

▲ 終審法院前首席法官李國能。(梁偉榮攝)

張又指，法官獨立斷案，判案時不受其他法官，包括比其資深的法官所操控或干預。而法官斷案必須客觀專業，不為個人在政治或其他方面的觀點所左右。對部分人來說，重要的只是判決結果，而不論法官的判案理由為何，但單單基於個人政見或立場而不認同判決，並非質疑法官或司泓機構獨立性的好理由。針對法官的無理指控，只會危害公眾對司法機構的信心。

▲ 終審法院非常任法官陳兆愷。(梁偉榮攝)

張又提及司法機構必須由正直和願意捍衛權利的法官所組成，因為法院的職能皆以法律和證據為依歸，在我們法律制度認可的一切權利當中，最彌足珍貴的是《基本法》第三章所保障的基本權利和《香港人權法案》所列明的基本權利，例如言論自由、集會自由、刑事法律程序和其他方面的保障，以及其他個人自由。

張表示，明白社會大眾期望法官寬鬆地詮釋這些權利，而張亦表明，法院定必繼續維護和落實這些權利，但大部分的基本權利，都並非絕對權利，在顧及他人或大眾利益的情況下，可對基本權利施加限制，而任何限制都必須有充分理據支持。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝