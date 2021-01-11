【狂舞派3】蔡瀚億穿紙皮扮鐵甲人　顏卓靈現身觀塘工廈再騷舞技【有片】

▲ 電影《狂舞派3》釋出前導預告。

今日（1月11日）電影《狂舞派3》前導預告，以Heyo在工廈天台Rap（說唱），帶出7大主角蔡瀚億（BabyJohn）、顏卓靈、楊樂文、劉敬雯（Lydia）、Heyo、劉皓嵐及阿弗亮相。

前導預告先以Heyo在工廈天台Rap作招徠：「我哋喺工廈起身 就喺工廈度瞓／我哋係得呢度 就係三五成群／係咪冇個好人 我驚你哋嚇親／要去如數家珍 呢度猛將如雲／我哋做得藝術 到處係藝術品／再將呢個過程 變做每一個韻／去搵出方式 以我哋嘅韻律／要突圍而出 總有人身先士卒／簡單嘅freestyle 呢度我屋企」

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▲ 《狂舞派3》將於2月11日上映。

簡單數句歌詞，已道盡工廈人的生活百態。以工廈作為「屋企」，連睡覺也不願離開的歸屬感，隨歌詞洋溢預告中不同觀塘場景。

前導預告中，顏卓靈、楊樂文、Lydia、劉皓嵐在不同觀塘場景中展舞技，包括在觀塘碼頭、工廈、士多外，相信寥寥數秒已令首集《狂舞派》的粉絲期待萬分，這集再加入不同的Hip-hop元素，例如Rap、塗鴉等待，更加豐富故事內容。

蔡瀚億 (BabyJohn) 在前導預告中穿上一件疑似用紙皮模仿鐵甲人的衣著，十分古靈精怪，令觀眾不禁猜想這件紙皮背後的故事。《狂舞派3》預計在2月11日農曆新年檔上映。

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