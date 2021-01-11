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《玩轉腦朋友》導演新作《靈魂奇遇記》獲「最佳動畫」奬 鄭中基+王菀之聲演粵語版

娛樂 17:43 2021/01/11

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熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

迪士尼與彼思最新動畫作品《靈魂奇遇記》（Soul），剛獲首屆「The Critics Choice Super Awards」的最佳動畫獎。

迪士尼與彼思最新動畫作品《靈魂奇遇記》（Soul），剛獲首屆「The Critics Choice Super Awards」的最佳動畫獎，聲演男主角的占美霍士（Jamie Foxx）及聲演女主角的Tina Fey，也分別獲獎。

《靈魂奇遇記》是迪士尼與彼思《玩轉腦朋友》（Inside Out）、《玩轉極樂園》（Coco）班底又一原創新作，金像導演Pete Docter聯同Kemp Powers合導，以超創意的有趣方式，帶觀眾勇闖「靈魂世界」。

紐約一位平凡的中學音樂教師，熱愛音樂，夢想可以成為鋼琴家在著名的Jazz Club表演，可惜機會來到之日，卻發生意外，他因此進入了靈魂世界，遇上22號靈魂，展開意想不到的歷險。

《靈魂奇遇記》中的靈魂世界設計天馬行空。

此動畫剛獲首屆「The Critics Choice Super Awards」的最佳動畫獎，而聲演男主角阿祖的占美霍士（Jamie Foxx）及聲演女主角的Tina Fey，也分別獲得動畫類別中的最佳聲演男主角，以及最佳聲演女主角獎項。

此齣動畫是迪士尼與彼思歷來首齣由美籍黑人擔任主角的動畫，不久前在美國Disney +上架後大獲好評，相信大有機會入圍競逐2021年奧斯卡的最佳動畫。

《靈魂奇遇記》廣東話配音由鄭中基聲演阿祖、王菀之聲演22號，將於香港戲院上映。

記者： Mandy

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