遙距聆訊成常設選項　張舉能指刑事遙距聆訊待立法審議

▲ 終院首席法官張舉能指遙距聆訊將成常設選項。(經濟日報資料圖片)

新任終審法院首席法官張舉能今（11日）於法律年度開啟典禮上致辭時透露，司法機構正推行將法律程度及支援系統數碼化的計劃，預計未來數年，法庭及法院登記處事務、案件的準備和處理過程等，將會電子化，疫情下促使法庭開始遙距聆訊，而遙距聆訊亦將會成為法律制度的常設選項，尤其是民事案件，但在刑事案件中，則有待修改現行法例，司法機構現正諮詢相關持份者，料於2021年第二季將草案提交立法會審議。

終院首席法官張舉能今於致辭中提及今年司法機構的工作效率，指2019年爆發的疫情無可避免地影響法庭運作，而在2019年的社會事件衍生了大量刑事案件，亦使司法機構面對的工作量更嚴峻。張指出，司法機構將會採取措施優化常規及程序，重要的公法案件及上訴，會獲優先處理及加快排期聆訊，而一些影響廣泛或廣受公眾關注的刑事上訴或刑期覆核案件，亦會從速進行聆訊，使上訴庭可適時地按情況釐清法律或訂下具權威性的量刑指引。

至於人手安排方面，張指出，海外非常任法官對終院工作的重大貢獻，值得充分肯定，張又坦言近年在招聘高等法院原訟庭法官方面偶然會遇到困難，但他們絕不會因此而降低要求。

張又指出司法機構現正推行一項規模龐大的計劃，為法律程序及支援系統進行數碼化，相關的《法院程序（電子科技）條例草案》已於2020年通過成為法例，而屬於附屬法例性質的法院程序規則，亦有望於2021年首季提交立法會審議。估計未來數年，法庭及法院登記處事務、案件的準備和處理過程等，將會電子化。

而法庭於2019年受疫情促使下開始嘗試遙距聆訊，而且成效顯著，張預計遙距聆訊將會成為法律制度，尤其是民事案件的常設選項。至於刑事案件，要使用遙距方式進行聆訊則有待修改現行法例，司法機構現正就此諮詢相關持份者，目標於2021年第二季將有關條例草案提交立法會審議。

張於致辭的尾聲亦向兩位前位終院首席法官李國能及馬道立致意，並祝願今天65歲生日的馬道立生辰快樂。

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記者：楊詠渝