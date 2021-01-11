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【提升士氣】疫下連環壓力　「復原力訓練」如何幫助應對？

職場 17:19 2021/01/11

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全球產業前景的不確定性，有企業面臨裁員、無薪假，以及工作模式轉變等挑戰，紛紛對打工仔們的心理健康造成嚴重影響，究竟企業該採取甚麼適切行動幫助提升士氣？（法新社資料圖片）

面對持續達一整年的新冠肺炎疫情，全球產業前景的不確定性，有企業面臨裁員、無薪假，以及工作模式轉變等挑戰，紛紛對打工仔們的心理健康造成嚴重影響。近日更有報告顯示，培養員工復原力與企業營運、提升生產力有直接關係。究竟企業該如何應對，採取適切行動幫助提升士氣？

曾經在科企Google、eBay及摩根大通擔任員工心智訓練負責人的Rich Fernandez，近日在哈佛商業評論（HBR）提出了一些個人復原力訓練（Resilience Training）的要訣就包括：強化靜觀能力（Mindfulness）、分類認知負載（Cognitive load），以及從壓力來源轉移等。

其中靜觀能力，即是指專注當下並察覺環境變化的能力。由於在各類資訊泛濫的時代下，令人難以貫徹靜觀，Fernandez推薦，可以透過一些提升靜觀力的應用程式如Headspace、Spire、Mental Workout、Calm、Whil、Simple Habit等。這些當中應用程式會提供促進精神安寧和健康的導引式冥想。

在分類認知負載方面，「認知負載」即是在工作場所上，各方資訊、訊息過於多元，讓大腦無法處理，而此時就可以將各種訊息加以分類，如同Gmail收件匣自動將不同來源類別的郵件分到不同子收件匣中。並且須要用不同方式，不同比重的注意力去處理這些「郵件」。

當中另有一個重點：須避免讓大腦「多工」，即盡量維持一段時間只做單一類型的工作（monotasking），幫助減少不同類型工作切換時，大腦要額外付出的注意力成本。

此外，從壓力來源轉移，並不代表是要逃避或否認壓力，而是拉開與壓力情緒的距離，從體驗、感受壓力的身份轉移至壓力「觀察者」，從而管理壓力。

責任編輯：張寶燕

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