【WhatsApp更新】強制與fb共用資料　私隱專員向WhatsApp提4大要求

▲ 私隱專員向有關通訊軟件，提出4大關注。（資料圖片）

WhatsApp近日陸續向用戶發通知，宣布更新私隱條款，要求用戶同意WhatsApp跟facebook共享用戶資訊，若在2月8日前未有同意條款，會被刪除帳號，不能再用WhatsApp。私隱專員鍾麗玲不點名稱，關注新政策所涉的共享資料，包括不少個人資料，呼籲用戶留意，小心考慮新條款；並提醒家長向使用通訊軟件的子女，提供適切指導。

鍾麗玲表示，該通訊軟件新的使用條款及私隱政策，涉及與網上另一社交平台共享多項個人資料，提醒用戶應小心考慮，在選擇同意前應清楚了解該條款及私隱政策細節，以考慮是否願意將個人資料轉移予該通訊軟件的關連公司儲存及使用。如用戶選擇不同意新條款，應為資料備存做好準備。

她亦留意到本港有不少兒童及青少年擁有智能手機及使用該通訊軟件，提醒家長就該通訊軟件的新使用條款為子女盡量提供適切指導。

鑑於本港市民廣泛使用該通訊軟件及市民對共享資料所涉的私隱議題的關注，香港個人資料私隱專員公署亦呼籲該通訊軟件：

充分向用戶解釋清楚新條款下個人資料共享的安排、所涉及的個人資料及有關資料的使用；

將用戶考慮期延後，讓用戶有充足時間考慮；

就並無相關社交平台帳戶的該通訊軟件用戶而言，考慮豁除他們於新條款之外；

考慮為未有選擇同意新條款及私隱政策的用戶提供可繼續使用其服務的可行方案。

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記者：吳卓峰